Holcim comprará la empresa Aspi del grupo Hochschild

El proceso está sujeto a la aprobación de las autoridades y se espera que se concrete en el primer semestre de 2026.

Hochschild. Imagen: Spatial dimension
Hochschild. Imagen: Spatial dimension

Holcim confirmó este martes un acuerdo con el Grupo Hochschild para comprar la compañía Aspi, con lo cual quedará con el control de Cementos Pacasmayo una vez se concrete la transacción.

Humberto Nadal, CEO de Aspi Investments y Cementos Pacasmayo, expresó su satisfacción con la transacción y destacó que seguirán contribuyendo a la creación de valor, no solo en Perú, sino a nivel global.

“Nos enorgullece la apuesta de Holcim por nosotros, y este nuevo accionista nos permite ser parte de una empresa que siempre admiramos y con la cual compartimos filosofías y valores. Este es el inicio de un nuevo capítulo en nuestra historia, y sobre todo, una gran noticia de confianza hacia nuestro país”, expresó.

La transacción está sujeta a la aprobación de las autoridades correspondientes y se espera que se concrete en el primer semestre de 2026.

