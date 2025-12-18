Colombia tendrá plataforma para hacer trazabilidad a minerales tras inversión de casi US$7 millones

La Agencia Nacional de Minería (ANM) habilitó la plataforma MinTrace, la cual funcionaría como un operador en Colombia para que haya trazabilidad de los minerales. En palabras simples, lo que se busca es que en este espacio se concentre información de la procedencia, lugar de explotación, agente que realizó las actividades y venta de varios minerales. De esta manera, se convierte en la primera plataforma de su tipo que proviene de una iniciativa pública y cuya inversión podría rondar US$7 millones.
Daniel Medina, CEO de Cuantico, empresa tecnológica que desarrolló la plataforma, manifestó que las cadenas a las que se les daría trazabilidad serían las de oro, esmeraldas, carbón térmico, calizas, materiales de construcción y silicios.
“Con la implementación de este sistema se va a lograr contar la historia de los minerales, entender qué personas han estado detrás de la producción. Con esto no sólo se entra en una era de registro y transparencia de la información, sino también de reconocimiento de todas esas personas que dedican su vida a extraer minerales. Ahora será visible saber quién lo extrajo, de dónde se extrajo y a quién se le vendió”, expresó.
Medina manifestó que para el desarrollo y lanzamiento de la plataforma, Cuantico invirtió US$2 millones. En cuanto a la inversión pública, esta ascendería a cerca de US$5 millones, ya que la ANM avanzó con esta iniciativa durante seis años.
La empresa manifestó que esta es una estrategia que propende por la formalización, atacar la comercialización irregular y mejorar la calidad de la información del sector.
La plataforma entraría a operar de manera progresiva desde el 1 de enero de 2026, y allí podrán participar comercializadores, plantas de beneficio, titulares mineros y operaciones de pequeña, mediana y gran escala.
Si bien esta iniciativa es de origen público, no es la única que podría prestar este servicio; sin embargo, la parte central de la plataforma estaría en manos del Estado, aunque sería operada por Cuantico.
