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Precios de la electricidad y gas se mantuvieron estables en Colombia

La energía eléctrica registró disminuciones en la inflación, mientras que el gas tuvo aumentos de apenas 0,45 %.

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Sistema eléctrico. Imagen: Dmitriy en Pixabay
Sistema eléctrico. Imagen: Dmitriy en Pixabay

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En mayo de 2026, la inflación registró un alza y se ubicó en 5,84 %. Algunos de los segmentos que incrementaron el costo de vida fueron alojamiento (dentro de los que se incluye en el listado la categoría de servicios públicos), alimentos y bebidas no alcohólicas, así como restaurantes y hoteles.

Pero si solo se pone la lupa sobre el rubro de alojamiento y servicios públicos, fueron los alquileres y el suministro de agua los que tuvieron un mayor peso dentro de la inflación; sin embargo, la electricidad, el gas y otros combustibles registraron disminuciones o apenas leves aumentos.

Gas natural. Imagen: Generada con inteligencia artificial
Gas natural. Imagen: Generada con inteligencia artificial

Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la electricidad tuvo una variación de -1,93 %; el gas (0,45 %); y el rubro de estufas, hornos y pipetas de gas (0,99 %). La contribución del gas a la inflación apenas se ubicó en 0,01 puntos porcentuales.

Lo anterior quiere decir que los energéticos no fueron los grandes impulsores de la inflación. Por el contrario, registraron disminuciones, como fue el caso de la electricidad, junto con un leve incremento del gas.

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Este comportamiento se presenta en un escenario en el que Colombia importa cerca de 25 % del gas que consume para atender la demanda de hogares, pequeños comercios y gas vehicular.

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Tags: Colombia, Gas, energía
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