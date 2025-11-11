Precios de las motos y carros en Colombia se dispararían por nueva medida del gobierno Petro

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, señaló que los precios de las motos y carros en Colombia se podrían disparar, con fuerza, si se aprueba una medida económica que estudia poner en marcha el gobierno del presidente Petro.
Según Cabal, el Gobierno sigue desconociendo el peso en la economía que representa la comercialización de automotores y lo que esto genera para otros segmentos que se encadenan.
Los precios de las motos y carros en Colombia estarían en alto riesgo, agrega Fenalco, por un proyecto de decreto que subiría los aranceles a la importación de estos vehículos, con foco en los de combustión interna.
La medida fijaría las tarifas en el tope máximo autorizado por la Organización Mundial del Comercio, pasando del 35 % al 40 %. Dice el Gobierno que la medida mantiene el foco de impulsar una política ambiental en el país.
Adicionalmente, dice el borrador de proyecto, este proyecto alentaría a que más casas ensambladoras tengan sus plantas de producción directamente en suelo colombiano.
Más alertas sobre los precios de las motos y carros en Colombia
Sobre las consecuencias, Cabal sentenció que esta propuesta es absurda y desconoce la evidencia histórica de que Colombia ha intentado mecanismos de protección arancelaria desde la década de 1950 para estimular la producción local.
“Los resultados demuestran que estas políticas no lograron consolidar una industria de gran escala, ni atraer la inversión necesaria para hacerla competitiva a nivel internacional. Repetir un modelo que ha mostrado ineficacia no ofrece ninguna garantía de éxito», dijo sobre lo que podría pasar con los precios de las motos y carros en Colombia.
Al tiempo que agregó que, “en lugar de emprender iniciativas improvisadas, si Colombia realmente quiere atraer inversión masiva, no solo en el sector automotor sino en cualquier ámbito estratégico, el Gobierno debería garantizar estabilidad jurídica, reglas claras, estables y confiables”.
Finalmente, señaló que este tipo de medidas generan incertidumbre, desincentivan la llegada de capital extranjero y debilitan las decisiones de inversión nacional.