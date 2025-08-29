¿Cuántos hogares podrían pagar menos por el predial en Bogotá?

La reforma tributaria que presentó el alcalde Carlos Fernando Galán dispone de una serie de cambios clave sobre lo que podría pasar con el predial en Bogotá.
Según la administración distrital, las modificaciones se aplican con miras a focalizar mejor los cobros que deben hacerse por este impuesto.
El pago del predial en Bogotá, vale recordar, se fija dependiendo del tamaño del inmueble y en dónde se encuentra ubicado.
Se lee en la reforma tributaria propuesta por la administración Galán que el para impuesto predial se estima tenga una reducción para el 19 % de las viviendas.
En caso de que se apruebe la iniciativa de la Alcaldía, el predial en Bogotá se mantendría estable para el 81 % de los hogares del país.
Otros cambios sobre el predial en Bogotá
Ahora, indica el documento, habría un incremento marginal para 0,1 % que se enfocaría en los hogares de más altos ingresos.
Aclara el proyecto de ley que ningún predio residencial de los estratos 1, 2 y 3 tendrá aumentos para el predial en Bogotá.
Al tiempo que, se lee en el proyecto que fue radicado ante el Concejo, que el 55 % verá una disminución para este compromiso impositivo.
Así mismo, la idea de la Alcaldía es que el predial en Bogotá para los predios industriales tengan una reducción de 75 % de los casos, y los comerciales en 36 %.
A ojos de la administración distrital con estos cambios para el sector productivo, se mejoraría la capacidad de inversión en la ciudad.
Además de los cambios sobre el predial en Bogotá, la reforma tributaria de Galán plantea la implementación de una tarifa para el servicio de alumbrado público, de nuevo, este aumento solamente aplicará para los hogares de los estratos más altos.
“Nuestro Acuerdo para la Equidad y la Inversión propone un sistema tributario más progresivo; se plantean medidas para que quienes menos tienen, menos contribuyan, y propone un amplio paquete de incentivos para atraer más inversión que genere empleos”, dijo Ana María Cadena, secretaria de Hacienda.