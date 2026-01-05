Premercado | Bolsas al alza tras intervención en Venezuela; acciones petroleras de EE. UU. suben

Bolsas Asia-Pacífico
En Asia habían subido las principales bolsas: Seúl el 3,43 % y Tokio el 2,1 %, después de aumentar la actividad manufacturera en Japón en diciembre y salir del terreno contractivo, en tanto que Shanghái avanzó el 1,38 % después de la mínima caída del desempeño del sector servicios chino en diciembre, y Hong Kong, el 0,03 %.
Por otra parte, las acciones petroleras chinas cayeron mientras los inversores se preocupaban por posibles limitaciones al acceso de China al petróleo venezolano tras la destitución del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, quien ha sido un aliado clave de Pekín.
El crudo venezolano representa entre el 5 % y el 8 % del total de importaciones de petróleo de China, según Lim Sin Kiat, analista de Kenanga Investment Bank. El petróleo de la nación sudamericana es particularmente valioso para las refinerías chinas que están específicamente diseñadas para procesar el crudo más pesado y espeso que produce Venezuela.
El cambio político en Venezuela podría potencialmente interrumpir esta relación de suministro, afectando a los fabricantes de combustible chinos que han invertido en instalaciones capaces de manejar este tipo específico de petróleo crudo.
Mercados de Europa
Las principales bolsas europeas han abierto con ganancias moderadas, que se han acentuado posteriormente y se han acercado al 1 % en algunos casos, tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura del hasta ahora presidente Nicolás Maduro.
El índice Euro Stoxx 50, que engloba a las mayores empresas europeas, avanza el 0,99 %, mientras que Fráncfort, el 0,87 %; París, el 0,67 %; Milán, el 0,59 %; Madrid, el 0,43 %; y Londres, el 0,34 %.
Durante la sesión se publicarán estadísticas de confianza de los consumidores europeos y los inversores estarán pendientes de los datos de actividad manufacturera (ISM) en Estados Unidos.
Mercados de EE. UU. y América
A esta hora, los futuros estadounidenses suben alrededor del 0,3 %.
Los mercados abrieron la primera semana completa de negociación de enero lidiando con la incertidumbre, tras la inesperada escalada en las tensiones entre EE. UU. y Venezuela durante el fin de semana.
Las fuerzas estadounidenses lanzaron ataques en Venezuela y detuvieron a Maduro, sacándolo del país para enfrentar cargos.
El presidente Donald Trump confirmó la operación en un comunicado en redes sociales, calificándola como una acción decisiva contra lo que describió como un régimen criminal.
Trump dijo que EE. UU. supervisaría una “transición segura y ordenada” en Venezuela, comentarios que aumentaron la inquietud del mercado sobre el alcance y la duración de la participación estadounidense en la nación rica en petróleo.
Más allá de las materias primas, el shock geopolítico generó preocupaciones en general sobre la volatilidad del mercado.
De cara al futuro, se espera que la atención de los traders se centre estrechamente en el informe de empleo de EE. UU. de diciembre que se publicará el viernes, lo que podría dar forma a las expectativas para la política monetaria de la Reserva Federal en los próximos meses.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
El barril de petróleo Brent baja el 0,87 % y se negocia a US$60,22.
Adicionalmente, las acciones petroleras de EE. UU. subieron fuertemente el lunes después de que el presidente Trump dijera que la destitución de Nicolás Maduro en Venezuela podría desbloquear el acceso a los enormes recursos petroleros del país, alterando potencialmente la dinámica energética global.
Hablando públicamente, Trump argumentó que las empresas petroleras estadounidenses jugarían un papel central en la reactivación del sector energético de Venezuela.
Mientras tanto, la onza de oro troy continua la tendencia alcista de la última sesión y se negocia a US$4.429, con un alza del 2,24 %.
Por último, el bitcoin gana el 1,58 % y se negocia a US$92.673.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
