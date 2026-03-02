Premercado | Bolsas bajan mientras crece tensión global tras ataques a Irán; precio del petróleo sigue elevado

Bolsas de Asia-Pacífico
Las acciones asiáticas cayeron bruscamente el lunes después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán durante el fin de semana, lo que elevó los precios del petróleo y provocó una huida generalizada del riesgo hacia activos refugio.
En Asia, el Nikkei de Tokio ha perdido el 1,35 % y el Hang Seng de Hong Kong el 2,14 %.
La bolsa de Shanghái, por su parte, y pese a iniciar el día en rojo, ha terminado con ganancias del 0,47 %.
Los mercados cayeron en todos los frentes después de que EE. UU. e Israel atacaran Irán durante el fin de semana, matando a cientos de personas, incluido el líder supremo, el ayatolá Jamenei, y varios otros altos funcionarios.
Además de la inquietud geopolítica, los mercados asiáticos también se vieron presionados por las pérdidas en acciones tecnológicas, ya que los inversores permanecieron inciertos sobre el impacto de la IA en el sector.
Las acciones de programación en particular sufrieron profundas pérdidas en febrero debido a la preocupación por la mayor competencia de las herramientas de IA.
En China, la atención está en las próximas reuniones de “dos sesiones” de los principales órganos políticos del país. Las reuniones establecerán la agenda para el 15º Plan Quinquenal de China.
Se espera ampliamente que Pekín describa más medidas de estímulo, especialmente porque el crecimiento económico chino se desaceleró constantemente en la década de 2020.
Mercados de Europa
Las principales bolsas europeas han abierto la sesión de este lunes con importantes caídas, superiores al 2 %, afectadas por las tensiones en Oriente Medio tras los ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel, y que provoca que el precio del crudo se dispare por encima de los US$80.
En la apertura del mercado, y mientras el euro cae y se cambia a 1,170 unidades, destaca el descenso de Madrid, del 3,20 %, mientras que Fráncfort lo hace el 2,23 %, Milán el 2,07 %, París el 1,75 % y Londres el 0,60 %.
El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, ha abierto con una descenso del 2,19 %.
Los analistas de Renta4 explican que pese a la guerra desatada en Irán tras el ataque de Estados Unidos e Israel, las bolsas europeas registran “caídas de intensidad limitada”.
Pasando a la agenda de datos económicos, las ventas minoristas alemanas cayeron más de lo esperado en enero, disminuyendo un 0,9 % en comparación con el mes anterior, mostraron los datos el lunes, en lugar de la caída del 0,2 % esperada.
Por su parte, los precios de la vivienda británicos subieron un 0,3 % en febrero, dejándolos un 1,0 % más altos que un año antes, mostraron las cifras del prestamista hipotecario Nationwide Building Society.
La lectura final de la publicación del PMI manufacturero de la eurozona para febrero está programada para su publicación hoy, y se espera que confirme que el sector entró en territorio expansivo el mes pasado.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de Wall Street adelantan una sesión en rojo, con caídas superiores al 1 % y que alcanzan incluso el 2 % en el caso del tecnológico Nasdaq.
Los mercados de renta variable han caído en todos los frentes, con índices en Asia y Europa en números rojos y futuros apuntando a debilidad en Wall Street hoy, después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán durante el fin de semana matando a varios altos funcionarios, incluido el líder supremo, el Ayatolá Ali Khamenei.
Irán tomó represalias lanzando ataques en varios países de Oriente Próximo y bases estadounidenses en la región.
El conflicto mostró pocos signos de cesar, con el presidente estadounidense Donald Trump diciendo durante la noche que las operaciones militares de Estados Unidos e Israel continuarían y podrían durar varias semanas.
“No negociaremos con Estados Unidos”, dijo el máximo funcionario de seguridad de Irán, Ali Larijani, en una publicación en X el lunes, endureciendo la postura del país después de que Teherán había discutido a finales de la semana pasada la posibilidad de un acuerdo nuclear con Washington.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo subieron bruscamente el lunes después de que los ataques de represalia iraníes interrumpieran el transporte marítimo en el crucial Estrecho de Ormuz.
El metal amarillo avanza el 2,53 % hasta los US$5.411,48, mientras que la plata suma el 2,04 % hasta los US$95,66.
El mayor impacto del conflicto se deja sentir en el precio del crudo, que en el caso del brent, el de referencia en Europa, se dispara el 9,88 % hasta los US$80,02, un nivel en el que no cotizaba desde finales de junio. Por su parte, los futuros del crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos subieron un 9,3 % hasta US$73,22 por barril, alcanzando su nivel más alto desde junio.
El aumento de los precios se produjo después de que tres petroleros resultaran dañados al pasar por el Estrecho de Ormuz, una vía fluvial que conecta el Golfo con el Mar Arábigo.
En un día típico, barcos que transportan petróleo equivalente a aproximadamente una quinta parte de la demanda mundial de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán y Kuwait navegan a través del Estrecho.
Un cierre efectivo prolongado del Estrecho empujaría los precios del petróleo al alza y causaría escasez de suministro a los principales importadores, China e India.
Finalmente, el bitcoin sube un leve 0,55 % hasta los US$66.029,44.
