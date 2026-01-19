Premercado | Bolsas caen ante anuncio de Trump de nuevos aranceles a países europeos

Bolsas Asia-Pacífico
La mayoría de las acciones asiáticas cayeron el lunes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reavivara los temores globales sobre aranceles comerciales al imponer gravámenes a varias naciones europeas importantes por Groenlandia.
En Asia, el principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 0,65 % este lunes por la toma de beneficios de los inversores y las amenazas arancelarias de Estados Unidos.
Adicionalmente, el principal índice de la bolsa de Seúl, el Kospi, ganó un 1,32 %; el índice de referencia de la bolsa de Shanghái subió un 0,29 %, la bolsa de Shenzhen se anotó el 0,09 % y el Hang Seng cae el 1,06 %.
Las pérdidas en las acciones chinas fueron limitadas después de que los datos del Producto Interno Bruto (PIB) resultaran más sólidos de lo esperado para el cuarto trimestre. La economía china también cumplió con el objetivo de crecimiento anual de Pekín del 5 % en 2025.
El resultado fue impulsado principalmente por la resistencia de las exportaciones chinas, ya que la demanda fuera de EE. UU. se mantuvo fuerte. Esto, a su vez, mantuvo activo el sector manufacturero de China.
Además, algunos datos de diciembre aún mostraron brechas en la recuperación económica de China. La inversión en activos fijos, un indicador clave del gasto empresarial, se contrajo mucho más de lo esperado, mientras que el crecimiento de las ventas minoristas no cumplió con las expectativas.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas han abierto la sesión con caídas, que en algunos mercados han superado el 1 %, al incrementarse las tensiones comerciales y geopolíticas ante la advertencia del presidente Trump de imponer nuevos aranceles a los países europeos que se opongan a su plan de adquirir Groenlandia.
En los primeros compases de sesión, la bolsa que más cae es la de París, el 1,28 %; seguida de Milán, con el 1,05 %; Fráncfort, con el 1,01 %; y Londres, con el 0,11 %, mientras que Madrid disminuye su caída al 0,29 %.
El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también se deja en la apertura un 1,21 %.
Tras las amenazas de Trump de imponer nuevos aranceles a Europa si se oponen a que EE. UU. adquiera Groenlandia, los países afectados de la Unión Europea han reaccionado con la posible invalidación del acuerdo comercial alcanzado con EE. UU. el pasado julio, además de amenazar a este país con activar el mecanismo anticoerción.
En Europa, los mercados se encuentran pendientes en esta sesión también del dato final de inflación de diciembre y del año 2025, además en España se ha conocido que la compraventa de viviendas remontó en noviembre y subió un 7,8 % interanual hasta las 58.546 operaciones.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de Nueva York, tras terminar el viernes con leves caídas, incrementan a esta hora sus descensos hasta el 1,17 % en el caso del Nasdaq, al 0,82 % el S&P 500 y el 0,72 % el Dow Jones de Industriales.
El presidente Trump indicó durante el fin de semana que impondría aranceles a las exportaciones a Estados Unidos desde ocho naciones europeas que se han opuesto a su plan para adquirir Groenlandia.
Los países objetivo incluyen Francia, Alemania y Reino Unido, junto con varios estados nórdicos y del norte de Europa.
Trump dijo que un arancel del 10 % entraría en vigor el 1 de febrero, aumentando al 25 % en junio si no se llega a un acuerdo que permita a EE. UU. obtener el control de Groenlandia, un territorio semiautónomo que forma parte de Dinamarca.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo cayeron el lunes, devolviendo parte de las ganancias de la semana anterior mientras los traders asimilaban la probabilidad de una guerra comercial por Groenlandia.
Los metales preciosos vuelven a actuar como refugio ante el riesgo geopolítico, con el precio del oro subiendo hasta los US$4.666,6.
En el caso de otras materias primas como el petróleo, registran caídas que en el caso del Brent, de referencia en Europa, son del 0,81 % hasta los US$63,32 el barril. Mientras que el West Texas Intermedaite (WTI), de referencia en EE. UU., cede el 0,78 % hasta los US$58,088.
Los precios del crudo habían repuntado al comienzo de la semana pasada por las preocupaciones de que los disturbios en Irán pudieran interrumpir el suministro de petróleo desde Oriente Próximo, una región que representa una parte significativa de la producción mundial.
Sin embargo, gran parte de esa prima se desvaneció después de que Trump dijera que no habría una intervención militar estadounidense inmediata, provocando un retroceso en los precios antes de que se estabilizaran hacia el final de la semana.
Por último, el bitcoin cae con fuerza un 2,43 % y se sitúa en US$93.091,6.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
