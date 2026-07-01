Premercado | Bolsas globales arrancan julio con cautela: Asia mixta, Wall Street espera datos clave y petróleo repunta

Bolsas de Asia-Pacífico
Las bolsas asiáticas comenzaron julio con movimientos dispares. Japón lideró las ganancias de la región, mientras otros mercados moderaron el impulso después de un trimestre de fuertes valorizaciones en sectores tecnológicos y de semiconductores.
El Nikkei 225 de Japón avanzó cerca de 0,6 %, impulsado por acciones tecnológicas y manufactureras, mientras que el mercado sigue atento a la depreciación del yen, que alcanzó niveles mínimos frente al dólar en cuatro décadas.
En contraste, el Kospi de Corea del Sur cayó alrededor de 2 %, después de un fuerte repunte en el segundo trimestre apoyado por la demanda global de chips.
China mostró señales más moderadas, con movimientos contenidos en sus principales índices, mientras los inversionistas evalúan el ritmo de recuperación económica y el desempeño del sector tecnológico.
Mercados de Europa
Los mercados europeos abrieron con ligeras caídas este miércoles. El índice Stoxx 600 retrocedía cerca de 0,2 % en las primeras operaciones, mientras los inversionistas toman ganancias tras los avances recientes.
El DAX alemán, el CAC 40 francés y el FTSE 100 británico operaban con movimientos moderados, en una jornada marcada por la expectativa frente a los datos económicos globales y los mensajes de los bancos centrales.
Europa mantiene como factor favorable la reducción de los precios energéticos frente a los niveles alcanzados durante los episodios de mayor tensión geopolítica, lo que ha mejorado las perspectivas para sectores industriales, bancos y consumo.
Mercados de EE. UU. y América
Wall Street inicia la jornada con señales de prudencia. Los futuros del S&P 500 retrocedían cerca de 0,15 %, mientras los futuros del Dow Jones bajaban alrededor de 0,18 % antes de la apertura.
El mercado estadounidense llega después de un sólido cierre del primer semestre: el Dow Jones acumuló una subida cercana al 8,9 %, el S&P 500 avanzó 9,6 % y el Nasdaq ganó alrededor de 12,8 %, impulsado principalmente por empresas vinculadas con inteligencia artificial y semiconductores.
Los inversionistas esperan referencias como los datos de empleo y manufactura, además de las declaraciones de funcionarios de la Reserva Federal, que podrían dar pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés.
El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años se mantiene elevado, cerca de 4,4 %, reflejando expectativas de una política monetaria menos flexible.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
El petróleo opera al alza este miércoles, con el mercado atento a las dificultades en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y su posible impacto sobre los flujos energéticos internacionales.
El Brent se ubicaba alrededor de US$73 por barril, mientras el WTI rondaba los US$70 por barril, con avances moderados frente a la jornada anterior.
La posibilidad de nuevas tensiones alrededor del estrecho de Ormuz mantiene una prima de riesgo sobre los precios, aunque los operadores siguen evaluando la demanda global y los niveles de inventarios.
En general, la jornada comienza con un mercado global más selectivo: las acciones tecnológicas siguen siendo el motor principal, pero los inversionistas reducen exposición al riesgo mientras esperan nuevas señales de inflación, empleo y política monetaria.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
—