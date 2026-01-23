Premercado | Bolsas reaccionan mixtas a la nueva amenaza de Trump contra Irán; petróleo sube

Bolsas Asia-Pacífico
La mayoría de las acciones asiáticas subieron el viernes gracias a cierta fortaleza en las acciones tecnológicas, aunque las ganancias fueron limitadas por la cautela ante la reunión del Banco de Japón, donde se espera ampliamente que deje los tipos de interés inalterados.
En Asia, el índice Nkkei de la bolsa de Tokio ha cerrado con una subida del 0,29 %, influido por las ganancias en Wall Street pero lastrado por la cautela ante la política monetaria del Banco de Japón (BoJ), que mantuvo hoy tipos de interés de referencia a corto plazo en el 0,75 %.
Por su parte, el índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó un 0,33 %, la bolsa de Shenzhen se anotó el 0,79 %, el Kospi surcoreano subió el 0,76 % y el Hang Seng de Hong Kong avanza el 0,39 %.
La mayoría de los mercados asiáticos avanzaron el viernes, pero se encaminaban hacia un rendimiento semanal moderado tras los datos de crecimiento mixtos de China, las mayores preocupaciones fiscales en Japón y los temores más generales sobre Groenlandia.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas han abierto con leves caídas tras la relajación geopolítica sobre el futuro de Groenlandia tras el principio de acuerdo entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y después de la amenaza estadounidense a Irán.
En la apertura de la sesión, con el euro cediendo el 0,08 % pero cambiándose por encima de 1,17 unidades, la bolsa que más cae es la de Milán, el 0,53 %; seguida de París, con el 0,37 %; Madrid, con el 0,29 %; Fráncfort, con el 0,19 %; y Londres, con el 0,03 %:
El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también se deja el 0,36 %.
En la agenda macroeconómica del día, hoy se conocerán en Europa los PMI preliminares de enero de la eurozona, Francia, Alemania y el Reino Unido.
Mercados de EE. UU. y América
Wall Street cerró ayer con subidas del 0,63 % para el Dow Jones de Industriales, del 0,55 % para el S&P 500 y del 0,91 % para el Nasdaq.
Trump señaló una posible acción militar contra Irán, afirmando que Estados Unidos tenía una flota dirigiéndose hacia el país de Oriente Próximo mientras hablaba con periodistas a bordo del Air Force One el jueves por la noche, advirtiendo a Teherán contra matar a manifestantes o reiniciar sus esfuerzos nucleares.
“Tenemos una armada… dirigiéndose en esa dirección, y tal vez no tengamos que usarla”, dijo Trump a los periodistas. “Preferiría no ver que suceda nada, pero los estamos observando muy de cerca”, añadió Trump.
Además, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, criticó la respuesta de los líderes europeos a las amenazas geopolíticas en su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo subieron el viernes, dirigiéndose hacia una quinta semana consecutiva de ganancias después de que el presidente Trump señalara una posible acción militar contra el importante productor Irán, aumentando las preocupaciones sobre más interrupciones de suministro en Oriente Próximo.
Las nuevas tensiones ahora con Irán han llevado de nuevo al precio del oro a alcanzar antes de la apertura de sesión un nuevo máximo histórico, situándose la onza en US$4.967,09, aunque ahora aminora la subida y se encuentra en US$4.943,50.
El petróleo registra moderadas subidas que en el caso del Brent, de referencia en Europa, son del 0,56 % con el barril en US$64,42; mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., también sube el 0,67 % y el barril se encuentra en US$59,76.
Los informes han indicado que un portaaviones estadounidense y varios destructores llegarán a Oriente Próximo en los próximos días, aumentando las preocupaciones sobre una nueva acción militar en la región.
Además, cabe resaltar que Irán es uno de los mayores productores de petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y también es un importante proveedor del principal importador de petróleo, China.
Por último, el bitcoin se muestra estable con una subida del 0,28 % y está en US$89.383,4.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
