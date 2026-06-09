Premercado | Bolsas mixtas ante expectativa por decisión del BCE sobre tipos de interés: Medio Oriente en la agenda

Bolsas de Asia-Pacífico
La mayoría de las bolsas asiáticas subieron el martes, impulsadas por la recuperación de los valores de semiconductores e inteligencia artificial tras las fuertes pérdidas de las últimas sesiones, mientras que la reducción de las tensiones militares en Oriente Próximo también contribuyó al avance.
El índice Kospi de Corea del Sur se disparó un 3 % gracias al rebote de los grandes valores del sector de semiconductores, tras desplomarse un 8,3 % en la sesión anterior.
Los mercados surcoreanos también se vieron alentados por la revisión al alza de los datos del producto interior bruto del primer trimestre, que mostraron un crecimiento de la economía del 1,8 % en dicho período. El aumento estuvo impulsado principalmente por las sólidas exportaciones de semiconductores.
El índice Nikkei 225 de Japón también se benefició de la recuperación tecnológica, avanzando un 0,9 % tras caer más de un 4 % en la sesión anterior. El índice Topix sumó un 0,5 %.
El CSI 300 de Shanghái y Shenzhen y el Shanghai Composite subieron un 0,4 % cada uno después de que los datos mostraran que el superávit comercial de China creció más de lo esperado en mayo.
El aumento estuvo impulsado principalmente por un salto extraordinario en las exportaciones, y señaló que el modelo de crecimiento económico impulsado por las exportaciones del país seguía plenamente vigente.
Las importaciones chinas también superaron ampliamente las expectativas por una mayor demanda local de semiconductores y componentes para centros de datos de IA.
Mercados de Europa
Los mercados bursátiles europeos buscan dirección el martes tras una reducción de las tensiones en Oriente Medio, mientras los inversores se preparan para la próxima decisión sobre tipos de interés del Banco Central Europeo prevista para más adelante en la semana.
El Stoxx 600 paneuropeo se mantiene prácticamente sin cambios, el Dax de Alemania cae un 0,1 %, el CAC 40 de Francia estable y el FTSE 100 del Reino Unido retrocede un 0,4 %.
Las rentabilidades de los bonos soberanos de la eurozona, que se mueven de forma inversa a los precios de los bonos, cayeron.
Por su parte, se han multiplicado los temores de que el alza de los precios de la energía desencadene una oleada de inflación, lo que llevaría a los bancos centrales de todo el mundo a subir los tipos de interés en respuesta.
Se espera en particular que el Banco Central Europeo anuncie una subida de tipos el jueves, ya que los responsables de la política monetaria priorizan el control de las presiones sobre los precios frente a las señales de desaceleración del crecimiento en la zona euro, integrada por 21 miembros.
Mercados de EE. UU. y América
Irán e Israel afirmaron haber detenido una escalada de ataques mutuos, aliviando parte de la preocupación en torno a la posibilidad de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, pueda alcanzar un acuerdo de paz con Teherán.
Sin embargo, el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital por la que transita una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo, permanece prácticamente cerrado al tráfico de petroleros, mientras Trump ha prometido mantener el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.
En EE. UU., los mercados anticipan que la Reserva Federal subirá los tipos antes de que finalice el año, una apuesta impulsada por un sólido informe de empleo de mayo publicado la semana pasada.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
La tensión geopolítica en Oriente Medio sigue siendo el principal factor de riesgo para los valores energéticos.
Los futuros del crudo Brent, el referente mundial del petróleo, retroceden un 1,0 %, aunque se mantienen muy por encima de los niveles anteriores al conflicto. Mientras, los futuros del crudo WTI pierden 1,39 % hasta los US$90,03 por barril.
Por su parte, el oro avanza levemente hasta los US$4.369,26 por onza (0,13 %), manteniéndose como activo refugio en un entorno de incertidumbre.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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