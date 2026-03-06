Premercado | Bolsas mixtas a la espera de dato de empleo en EE. UU.; petróleo sube

Bolsas de Asia-Pacífico
En Asia, el principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 0,62 % este viernes en una jornada inestable marcada por la preocupación por el efecto en los precios del crudo de la guerra en Irán.
Mientras, el índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó un 0,38 %, el mercado de Shenzhen subió un 0,59 % y el Hang Seng de Hong Kong un 1,73 %.
El gobernador del Banco Popular de China (banco central), Pan Gongsheng, afirmó este viernes que la institución utilizará “de forma flexible y eficiente” herramientas de política monetaria como recortes de los tipos de interés y de los requisitos de reserva bancaria (RRR) para apoyar la economía en 2026.
Pan realizó estas declaraciones durante una rueda de prensa sobre economía celebrada en el marco de la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), donde afirmó que el banco central mantendrá una política monetaria “moderadamente flexible” y combinará distintas herramientas para garantizar condiciones financieras adecuadas y apoyar el inicio del nuevo plan quinquenal 2026-2030.
Entre esas herramientas figuran ajustes en el coeficiente de reservas obligatorias de los bancos y operaciones en el mercado de bonos del Estado para orientar los niveles de los tipos de interés, explicó.
El gobernador subrayó asimismo que China “no tiene necesidad ni intención” de recurrir a la depreciación del yuan para obtener ventajas comerciales, y reiteró que el banco central mantendrá una tasa de cambio “básicamente estable” en niveles razonables y equilibrados.
Pan indicó que, en un contexto internacional de creciente volatilidad en los mercados de divisas, el banco central está animando a las instituciones financieras a ofrecer más instrumentos para que las empresas puedan gestionar los riesgos derivados de las fluctuaciones cambiarias.
Según sus datos, alrededor del 30 % de las empresas ya utiliza herramientas de cobertura cambiaria y otro 30 % emplea el yuan en las liquidaciones de comercio transfronterizo, lo que implica que más del 60 % del comercio exterior chino está relativamente protegido frente a las variaciones del tipo de cambio.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas han abierto la sesión de este viernes mixtas, con subidas en torno al 0,50 % y recuperándose parcialmente de las pérdidas registradas ayer del 1,5 % de media en todos los mercados, al verse animadas por la estabilización del precio del petróleo, que cae levemente.
En la apertura de sesión, con el euro apreciándose el 0,06 % y cambiándose a 1,161 unidades, la bolsa que más sube es la de Fráncfort, el 0,62 %; seguida de Milán, con el 0,53 %; Madrid, con el 0,47 %; París, con el 0,43 %; y Londres, con el 0,30 %.
El Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también sube un 0,43 %.
Ayer, tras un inicio de sesión dubitativo, las noticias sobre el posible interés de Irán por negociar llevaron a los índices europeos a subir con fuerza, pero después la noticia de que Irán había atacado a un petrolero y de que el estrecho de Ormuz estaba cerrado provocó un fuerte repunte del precio del crudo, lo que unido a la negativa apertura de Wall Street hizo que los índices europeos se giraran a la baja.
Mercados de EE. UU. y América
Wall Street cerró ayer en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 1,61 % tras una sesión ligada al alza del precio del petróleo, que superó los US$81, a raíz del conflicto en Oriente Medio, en tanto que el selectivo S&P 500 cedió un 0,56 % y el tecnológico Nasdaq recortó un 0,26 %.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. podría anunciar medidas destinadas a combatir el aumento de los precios de la energía a raíz del conflicto con Irán, incluidas posibles medidas relacionadas con el mercado de futuros del petróleo, según dijo un funcionario de la Casa Blanca, y ha avanzado la CNBC.
Por otra parte, el Departamento de Trabajo de EE. UU. dará a conocer hoy el informe de empleo no agrícola del mes de enero. Se espera que en el citado mes la economía estadounidense haya seguido creando nuevos puestos de trabajo a ritmo moderado, y que la tasa de desempleo se haya mantenido estable en el 4,3 %.
Los inversores estarán muy atentos a los datos por su relevancia de cara a determinar la política monetaria de la Reserva Federal (FED).
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Las materias primas registran subidas, que en el caso del oro son del 0,97 % con la onza en US$5.127,94, mientras que la plata sube un 3,34 % hasta los US$84,93.
El petróleo, que es lo que está moviendo en las últimas horas los mercados, muestra estabilidad a esta hora con una leve subida del 0,04 % en el caso del brent hasta los US$85,46, y una subida del 0,17 % en el caso del West Texas Intermediate (WTI), el de referencia en EE. UU., con el barril a US$80,93.
El gobierno de Estados Unidos está considerando intervenir el mercado de futuros de petróleo para frenar el aumento que está experimentado el precio de la energía como consecuencia del conflicto en Irán, según una información publicada en la CNBC.
Cabe resaltar que el precio del petróleo y del gas se ha disparado en las últimas cinco sesiones después de que el pasado sábado, Estados Unidos e Israel lanzarán un ataque conjunto contra Irán, cuyas represalias han extendido el conflicto por Oriente Medio.
Por último, el bitcoin cede un leve 0,07 % hasta los US$71.094,4.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
