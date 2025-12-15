Premercado | Bolsas mixtas en el inicio de una semana que incluye decisiones de bancos centrales y datos clave

Bolsas Asia-Pacífico
La mayoría de las acciones asiáticas cayeron el lunes, presionadas por fuertes pérdidas en acciones tecnológicas, ya que las débiles previsiones de empresas estadounidenses dejaron a los inversores preocupados por las valoraciones infladas impulsadas por la inteligencia artificial.
El temor de una burbuja en inteligencia artificial (IA) ha llevado las pérdidas a la bolsa de Tokio este lunes, ya que su principal indicador, el Nikkei, se ha dejado el 1,31 %.
Por su parte, la bolsa de Shanghaí ha caído el 0,55 % en una jornada en la que se han conocido “malos datos de noviembre en China, que muestran el peor dato de consumo desde la pandemia del Covid 19, así como caídas en inversión”, dicen los analistas de Renta4.
La producción industrial y las ventas minoristas de China crecieron menos de lo esperado en octubre, mientras que la inversión en activos fijos -un indicador clave del gasto empresarial- se contrajo a un ritmo mayor de lo previsto.
Estos datos generaron más dudas sobre la desaceleración del crecimiento en la segunda economía más grande del mundo, y probablemente ejercerán más presión sobre Pekín para que distribuya estímulos económicos.
Las preocupaciones sobre una crisis de deuda en el mercado inmobiliario de China también se mantuvieron, especialmente después de que el promotor respaldado por el Estado, China Vanke, no lograra la aprobación de los tenedores de deuda para retrasar los pagos de un bono nacional que vence el 15 de diciembre.
Mercados de Europa
Las principales bolsas europeas han abierto este lunes en positivo, en un inicio de semana, la última completa de negociación antes de que finalice el año, que estará marcada por las decisiones de tipos de interés de diferentes bancos centrales, como el Banco Central Europeo (BCE).
La bolsa española lidera las ganancias con un alza del 0,87 %, seguida de Milán, el 0,63 %; Fráncfort, el 0,43 %; Londres, con el 0,52 %; y París, el 0,43 %.
El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también sube el 0,37 %.
Los mercados europeos han abierto al alza este lunes, en sintonía con las ganancias a las que apuntan los principales indicadores de Wall Street, tras un cierre negativo el pasado viernes, afectados por el miedo a una burbuja en el sector de IA.
En Europa, hoy se conocerá la producción industrial de octubre de la eurozona, aunque en la semana destacará la publicación de los datos de empleo de Estados Unidos, mañana martes, y de la inflación, el jueves.
Otro de los focos de atención del mercado serán las reuniones del BCE y del Banco de Inglaterra (jueves), y del Banco de Japón (viernes), mientras los inversores esperan decisiones dispares.
En el caso del BCE, se espera que mantenga los tipos, que el Banco de Inglaterra los recorte en 25 puntos básicos y que el Banco de Japón los suba.
Mercados de EE. UU. y América
La decisión de la Reserva Federal de EE. UU. de la semana pasada de recortar los tipos de interés en un cuarto de punto porcentual ha impulsado la confianza global, a medida que se acerca el final del año.
La semana incluye la publicación de varios datos económicos retrasados en EE. UU., incluidas las ventas minoristas de octubre y el importante informe de empleo de noviembre.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, dejó claro en la rueda de prensa que acompañó a la última reunión del Fomc que las futuras decisiones sobre tipos de interés dependerán de los datos, y estos datos serán observados de cerca.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo subieron ligeramente el lunes, recuperándose en cierta medida de las fuertes pérdidas de la semana anterior, mientras los traders asimilaban la perspectiva de interrupciones en el suministro global debido a las crecientes tensiones entre EE. UU. y Venezuela, así como un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.
El Brent, el crudo de referencia de Europa, se revaloriza el 0,20 % hasta los US$61,24, mientras el crudo West Texas Intermediate de EE. UU. aumentó un 0,4 % hasta los US$57,46 por barril.
Ambos índices de referencia cayeron más del 4 % la semana pasada, impulsados en gran parte por los temores de que la oferta mundial de crudo esté superando el crecimiento del consumo.
El oro avanza hacía máximos. Sube el 1,05 % hasta los US$4.344,21.
Por último, el bitcoin cotiza por debajo de US$90.000, en los US$89.900,1.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
—