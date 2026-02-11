Premercado | Bolsas mixtas mientras inversores esperan dato clave de empleo en EE. UU.; petróleo sube

Bolsas de Asia-Pacífico
La mayoría de los mercados bursátiles asiáticos subieron moderadamente el miércoles, con las acciones australianas liderando las ganancias en un repunte impulsado por los resultados empresariales, mientras los inversores evaluaban las débiles cifras de inflación china.
En Asia, sin la referencia hoy del índice Nikkei de Tokio por la festividad del Día de la Fundación Nacional, el índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó un 0,09 %, la bolsa de Shenzhen perdió el 0,35 %, el Hang Seng de Hong Kong cerró con una subida del 0,31 % y el Kospi surcoreano ha terminado con un alza del 1 %.
El Índice de Precios al Consumidor de China aumentó a un ritmo más lento de lo esperado en enero (0,2 %), mientras que los precios al productor se mantuvieron en territorio deflacionario, subrayando la persistente presión sobre la demanda interna.
Los datos reforzaron las preocupaciones en torno a que la debilidad de los precios podría seguir pesando sobre los beneficios empresariales, a pesar de las recientes medidas políticas destinadas a apoyar el crecimiento.
Mercados de Europa
La volatilidad siguen marcando el rumbo de los mercados, y después de una apertura en positivo, salvo Fráncfort que abrió con una leve caída del 0,08 %, los mercados europeos se han dado la vuelta, a excepción de Londres, registrando la mayor caída Milán de casi el 1 %, en un día marcado por el empleo americano.
Con el euro apreciándose el 0,15 % y cambiándose a 1,191 unidades, Milán cae el 0,98 %, seguida de París con el 0,39 %, Londres con el 0,29 %, Fráncfort el 0,23 % y Madrid el 0,11 %.
El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también se ha dado la vuelta y cae un 0,20 %.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de Wall Street avanzan a esta hora subidas que son del 0,24 % para el Dow Jones de Industriales, del 0,21 % para el S&P 500 y del 0,17 % para el Nasdaq, después de que ayer cerraran con una subida del 0,10 % para el primero y caídas del 0,33 % y el 0,59 %, respectivamente, para los dos segundos.
La atención ahora se centra en la lectura retrasada del crecimiento del empleo estadounidense, que se publicará a las 14:30 (hora española).
Se prevé que las cifras muestren que la economía estadounidense añadió unos 66.000 puestos en enero, frente a los 50.000 de diciembre.
Cabe recordar que en su última reunión de política monetaria el mes pasado, la FED describió el mercado laboral como “estabilizándose” después de un reciente período de debilidad. Este argumento, combinado con signos de inflación estable —aunque elevada—, persuadió a la FED a mantener los tipos de interés inalterados en un rango del 3,5 % al 3,75 %.
Pero el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, advirtió a principios de esta semana que los avances en IA podrían afectar a la creación de empleo en EE. UU. en los próximos meses, incluso mientras se impulsa la productividad.
En ese sentido, las perspectivas para el año actual siguen siendo algo confusas, dada la incertidumbre en torno a la trayectoria del empleo y los precios —los dos pilares principales de la política de la FED.
El próximo informe de empleo, junto con un nuevo índice de precios al consumidor el viernes, podría ayudar a aportar más claridad sobre la evolución de los tipos en 2026.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo avanzaron mientras los traders esperaban más información sobre cómo se desarrollarán las relaciones entre EE. UU. e Irán, y seguían de cerca la demanda de viajes durante un importante festivo chino próximo.
En lo que respecta a las materias primas, el oro y la plata mantienen las alzas, que en el caso del metal dorado son del 0,90 % hasta los US$5.076,1, mientras que la plata avanza el 3,84 % hasta los US$83,47.
El petróleo sube en torno al 1,50 %. El Brent, de referencia en Europa, escala el 1,37 % hasta los US$69,74 el barril, y el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., también sube el 1,49 % hasta los US$64,91.
Funcionarios iraníes dijeron el martes que las conversaciones nucleares con EE. UU. permitieron a Teherán evaluar la seriedad de Washington, y que la diplomacia entre los dos países continuaría. Esto ocurrió después de que ambas partes mantuvieran conversaciones la semana pasada sobre el programa nuclear de Teherán, tras el despliegue por parte del presidente estadounidense Donald Trump de varios buques de guerra en Oriente Próximo.
Aunque Irán y EE. UU. señalaron cierto progreso en su diálogo del fin de semana, sus declaraciones quedaron eclipsadas por la advertencia de EE. UU. para los barcos que transitan por el Estrecho de Ormuz.
Los informes también mostraron que Trump está considerando el despliegue de un segundo portaaviones cerca de Irán, una medida que podría aumentar considerablemente las tensiones en Oriente Próximo.
La incertidumbre sobre Irán llevó a los traders a incluir cierta prima de riesgo en el petróleo, en medio de las preocupaciones en torno a que una acción militar podría interrumpir el suministro de petróleo desde Irán.
Finalmente, el bitcoin amplía su caída respecto a la apertura hasta el 2,66 % y se encuentra en US$66.798,4.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
—