Premercado | Bolsas mixtas con inversores a la expectativa de la reunión del BCE y datos en EE. UU.

Bolsas Asia-Pacífico
La mayoría de las acciones asiáticas cayeron el jueves, ya que las acciones tecnológicas reanudaron su descenso debido a las persistentes preocupaciones sobre las valoraciones exageradas de la inteligencia artificial, mientras que la anticipación de un Banco de Japón restrictivo también pesó.
En Asia, el principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 1,03 % este jueves, lastrado por las dudas en el sector de la inteligencia artificial (IA) y la incertidumbre sobre proyectos de infraestructura tecnológica.
El índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó un 0,16 %, la bolsa de Shenzhen se dejó el 1,29 % y el Hang Seng de Hong Kong avanza un leve 0,02 %.
La confianza hacia los mercados locales se vio afectada por la creciente convicción de que el Banco de Japón subirá los tipos de interés al concluir una reunión de dos días el viernes.
Las apuestas por una subida se producen en medio de la persistente debilidad del yen y una inflación doméstica cada vez más resistente, dos tendencias que el banco central ha señalado que intentará contener.
Antes de la decisión del BOJ el viernes, también se esperan los datos de inflación del IPC japonés para noviembre.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas han abierto planas tras las caídas registradas ayer en Wall Street, principalmente del tecnológico Nasdaq, en una sesión en la que el interés está puesto en la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de tipos, que previsiblemente mantendrá, y del Banco de Inglaterra (BOE), que seguramente los bajará, así como en el IPC de EE. UU.
En la apertura del mercado, con el euro plano cambiándose a 1,174 unidades, la bolsa de Londres sube el 0,13 %, las de Madrid y París suben el 0,09 %, la de Milán el 0,08 %, mientras que sólo cae un leve 0,03 % el mercado de Fráncfort.
El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también registra un leve avance del 0,04 %.
Los inversores parecen estar manteniendo la cautela este jueves mientras esperan las decisiones de varios bancos centrales, que podrían impulsar la confianza hacia el nuevo año.
Se espera que el BCE mantenga los tipos en el 2 % hoy, con la inflación rondando su objetivo a medio plazo del 2 % y la economía de la eurozona mostrando cierto grado de resistencia frente a las agresivas políticas comerciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
También se espera que el Riksbank y el Norges Bank mantengan sin cambios sus últimas decisiones de política monetaria para 2025, pero se prevé ampliamente que el Bank of England recorte los tipos de interés en 25 puntos básicos hasta el 3,75 %, desde el 4,0 %, llevando los costes de endeudamiento a su nivel más bajo desde enero de 2023.
La inflación de precios al consumidor anual del Reino Unido aumentó un 3,2 % en noviembre, una fuerte caída desde el 3,6 % del mes anterior, y la cifra más baja en ocho meses, un movimiento que se había visto como un factor determinante para la flexibilización monetaria.
Mercados de EE. UU. y América
La agenda de EE. UU. también marcará en la sesión, con el dato de inflación, las peticiones semanales de desempleo y el panorama de negocios de la FED de Filadelfia.
Asimismo, ayer el presidente de EE. UU., Donald Trump, pronunció un discurso a la nación en el que trató de hacer un balance superlativo de su primer año de regreso al poder, y en el que aseguró que en los próximos 12 meses en el país se inaugurarán 1.600 nuevas plantas de generación eléctrica que harán los precios de la luz bajen “drásticamente”.
El anuncio de Trump llega en un momento en el que los ciudadanos de muchos estados están sufriendo agudos incrementos en sus facturas, por el creciente consumo de energía de los centros de datos necesarios para el desarrollo de la inteligencia artificial.
Trump también anunció que otorgará a 1.450.000 miembros de las Fuerzas Armadas un “bono especial”, que ha dado en llamar “dividendo del guerrero”, por valor de US$1.776, cifra simbólica que hace referencia al año de la fundación del país.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo subieron tras la decisión del presidente Trump de ordenar un bloqueo de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.
En el mercado de materias primas, el precio del oro y la plata tras los destacados avances de ayer, registran pérdidas que, en caso del metal dorado son del 0,31 % hasta los US$4.360 la onza, mientras que en el caso de la plata la caída es del 0,43 % hasta los US$66,56.
El petróleo Brent, de referencia en Europa, sube el 0,80 % hasta los US$60,16; y el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., también escala el 0,93 % hasta los US$56,34.
El martes, Trump anunció un bloqueo dirigido a los petroleros que transportan crudo venezolano que ya están bajo sanciones estadounidenses, intensificando la presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y aumentando los temores de mayores interrupciones en las exportaciones del país miembro de la OPEC.
Sin embargo, los precios del crudo siguen en camino de registrar pérdidas semanales de casi un 2 %, ya que un inminente superávit y un posible acuerdo de paz en Ucrania pesan sobre el mercado.
Por último, el bitcoin sube un 0,90 % hasta los US$86.718,8.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
