Premercado | Bolsas mixtas con inversores a la expectativa de resultados de Nvidia

Bolsas Asia-Pacífico
La mayoría de las acciones asiáticas se movieron en un rango estrecho, con las acciones tecnológicas a la defensiva en anticipación a los resultados clave de la referente en inteligencia artificial Nvidia Corp.
En Asia, Shanghái cayó el 1,76 % y Hong Kong el 1,27 %, mientras que Tokio repuntó el 0,3 % y Seúl el 0,25 %.
Los mercados regionales tomaron señales moderadas de una sesión ligeramente positiva en Wall Street, mientras los inversores se preocupaban por la independencia de la Reserva Federal, en medio de los esfuerzos del presidente Donald Trump para despedir a la gobernadora Lisa Cook.
Las acciones de chips chinas tuvieron un gran desempeño en agosto en medio de crecientes apuestas de que los principales desarrolladores de IA del país recurrirán a más chips de origen local en lugar de ofertas extranjeras.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas registran resultados mixtos después de la apertura a pesar de la subida de Wall Street el martes.
En Europa, con la cotización del euro que se deprecia el 0,47 % y se establece a 1,1588 unidades, Milán pierde el 0,36 % y Fráncfort el 0,14 %, mientras que París sube el 0,38 % y Londres el 0,03 %.
Las acciones europeas cotizan en rangos estrechos mientras los inversores esperan la publicación de los resultados del segundo trimestre de Nvidia, un barómetro clave del auge de la inteligencia artificial, tras el cierre de Wall Street.
Los mercados franceses permanecerán en el centro de la atención, con el primer ministro Francois Bayrou a punto de perder una votación de confianza sobre su plan de reducción de deuda el próximo mes, lo que probablemente acortará su breve tiempo como líder de un gobierno minoritario.
Si Bayrou cae, el presidente Emmanuel Macron podría disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones legislativas o instalar un nuevo gobierno. Sin embargo, ninguna de estas acciones probablemente resolverá los problemas presupuestarios o el estancamiento político de Francia.
La confianza consumidora (GfK) de Alemania de septiembre ha aumentado su bajada a 23,6 puntos (21,7 en agosto).
Mercados de EE. UU. y América
Los principales índice de Wall Street subieron ayer: el Dow Jones de Industriales el 0,3 %, el S&P 500 el 0,41 % y el Nasdaq Composite el 0,44 %.
Esa subida se produjo a pesar de que Trump advirtió a China de que le cargará aranceles del 200 % si no permite la exportación de imanes de tierras raras a Estados Unidos y a Rusia con abrirle una guerra económica si no accede a un alto el fuego en Ucrania.
También había intentado destituir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook.
Los inversores conocerán esta noche los resultados de Nvidia, que se publicarán al cierre del mercado estadounidense. También informará de sus cuentas Hewlett Packard.
Los resultados de Nvidia probablemente marcarán el tono del interés por el riesgo a corto plazo, ya que ofrecerán evidencia sobre si las valoraciones extremadamente altas de las acciones tecnológicas que han cabalgado el auge de la IA están justificadas.
El valor de Nvidia se ha disparado en los últimos años, dándole la mayor ponderación en el índice S&P 500 y una influencia desproporcionada en el rendimiento del mercado estadounidense.
En general, se espera que el fabricante de chips de IA informe un aumento del 53 % en los ingresos del segundo trimestre hasta los US$46.000 millones, según datos de LSEG, pero esto puede no ser suficiente para mantener contentos a los inversores, dado que aún estaría lejos del crecimiento de tres dígitos que experimentó durante muchos trimestres recientes.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo se estabilizaron después de fuertes pérdidas en la sesión anterior mientras los traders sopesaban los nuevos aranceles estadounidenses sobre India, el tercer mayor consumidor de crudo del mundo.
El barril de petróleo Brent pierde el 0,06 % hasta US$67,17.
La duplicación por parte de Trump de los aranceles sobre los bienes de India hasta un 50 %, supuestamente debido a la compra de petróleo ruso por parte de India, entró en vigor según lo programado el miércoles.
Los traders también están atentos a nuevos desarrollos en la guerra de Ucrania, con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff programado para reunirse con representantes ucranianos en Nueva York esta semana.
La onza troy de oro pierde el 0,49 % y se negocia a US$3.377.
El bitcoin pierde el 0,29 % hasta US$111.040.
—