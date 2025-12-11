Premercado | Bolsas mixtas con inversores estudiando resultados de Oracle y decisión de la FED; petróleo baja

Bolsas Asia-Pacífico
La mayoría de las acciones asiáticas subieron el jueves, siguiendo las ganancias de Wall Street después de que la Reserva Federal recortara los tipos de interés como se esperaba, y esbozara planes para inyectar más liquidez en los mercados.
En Asia, el índice Nikkei de la bolsa de Tokio ha cerrado con una caída del 0,90 %, mientras el índice de referencia de la bolsa de Shanghái cayó un 0,70 %, la bolsa de Shenzhen se dejó el 1,27 % y el Hang Seng de la bolsa de Hong Kong se deja el 0,10 %.
Pero las acciones tecnológicas quedaron rezagadas, especialmente aquellas con exposición al comercio de inteligencia artificial de EE. UU., tras los débiles resultados y previsiones del gigante de la nube Oracle.
La acción cayó hasta un 10 % en las operaciones posteriores al cierre y provocó pérdidas en las principales acciones tecnológicas, incluida Nvidia.
Además, las acciones japonesas también siguieron bajo presión por la continua disputa diplomática entre Tokio y Pekín, por declaraciones anteriores realizadas por la primera ministra japonesa Sanae Takaichi sobre Taiwán.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas han abierto la sesión de este jueves sin rumbo y con tono mixto, tras la decisión de la FED de bajar los tipos de interés un 0,25 % hasta el 3,50 % – 3,75 %, y después de unos resultados de la tecnológica Oracle que se situaron por debajo de las previsiones del mercado, reavivando el temor a la burbuja de la IA.
En la apertura del mercado, con el euro plano y situándose en 1,169 unidades, la bolsa de París y Madrid suben el 0,27 % y el 0,13 %, respectivamente; Milán cae el 0,14 %, Londres el 0,11 % y Fráncfort el 0,10 %.
El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, cede el 0,03 %.
Hay poco de importancia en el calendario de datos económicos en Europa este jueves, pero muchas miradas se dirigirán a la reunión de fijación de política del Banco Nacional Suizo hoy.
Se espera ampliamente que el SNB mantenga los tipos de interés en el 0,0 %, a pesar de que las recientes lecturas de inflación y crecimiento del PIB resultaron más débiles de lo esperado.
“El listón para un tipo de política negativo es alto”, según analistas de Nomura, lo que sugiere que el banco central podría mantener los tipos inalterados durante algún tiempo.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de Wall Street avanzan caídas que son del 1,02 % para el Nasdaq, penalizada por los resultados de Oracle, que se ha llegado a hundir un 12 % antes de la apertura del mercado después de que la empresa informara de que el gasto en centros de datos de inteligencia artificial (IA) y otros equipos se disparará en US$15.000 millones, más de lo inicialmente estimado.
Por su parte, el S&P 500 también avanza caídas del 0,75 %, y el Dow Jones de Industriales del 0,42 %.
La FED optó ayer por volver a bajar sus tasas de interés de referencia en 25 puntos básicos, hasta el intervalo del 3,5 % – 3,75 %. Además, anunció que había terminado el proceso de reducción de su balance, algo que también estaba descontado por los mercados.
En este sentido, también dio a conocer que a partir de ahora comenzará a comprar bonos del Tesoro con vencimientos a corto plazo para incrementar sus reservas.
Asimismo, revisó al alza sus expectativas de crecimiento económico para 2025 y 2026 y rebajó ligeramente las de inflación.
Por otra parte, el Departamento de Comercio de EE. UU. publicará esta tarde la balanza comercial estadounidenses, correspondiente al mes de septiembre, ya que esta cifra debió de ser dada a conocer el pasado mes de octubre, pero el cierre del gobierno federal lo impidió.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo bajaron el jueves, devolviendo parte de las ganancias de la sesión anterior después de que EE. UU. incautara un petrolero sancionado frente a la costa de Venezuela, aumentando la preocupación por más interrupciones en el suministro.
El oro sube un 0,42 % situándose el precio de la onza en US$4.242,5, mientras el petróleo cae cerca del 0,70 %, tanto el Brent, de referencia en Europa, situándose el barril en US$61,79, como el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., con el barril en US$58,07.
Los precios del petróleo habían subido el miércoles debido a la incautación del petrolero, una medida que subrayó el potencial de más interrupciones en las exportaciones de petróleo venezolano e inyectó una prima de riesgo de suministro en el mercado.
Los inversores también siguen centrados en los desarrollos en las conversaciones de paz de Ucrania y la decisión de tipos de la FED, ya que tipos más bajos pueden reducir los costes de endeudamiento del consumidor e impulsar el crecimiento económico y la demanda de petróleo.
Por último, el bitcoin cae con fuerza un 2,31 % y se sitúa en US$90.266,8.
