Premercado | Bolsas mixtas con foco en reunión de EE. UU. e Irán y resultados corporativos

Bolsas de Asia-Pacífico
En Asia, el índice Nikkei de Tokio ha cerrado con una subida del 0,41 %, mientras la bolsa de Shanghái ha cerrado con una caída del 0,01 %, la de Shenzhen ha subido el 0,19 %, el Hang Seng cae el 1,52 % y el principal índice de la bolsa de Seúl, el Kospi, subió un 3,67 %.
El mercado tokiota abrió al alza y subió un 1,28 % en los primeros minutos, hasta superar el umbral de 59.000 puntos, pero la ganancia se redujo tras la recogida de beneficios en algunas acciones relacionadas con semiconductores.
Esta subida en las primeras horas de la mañana respondió a la apuesta de la primera ministra Sanae Takaichi por una política económica expansiva en el país, que se consolidó en la bolsa tokiota tras el nombramiento en la jornada anterior de dos académicos considerados como reflacionistas en el Banco de Japón (BoJ).
Una nueva incorporación que disparó el optimismo entre los inversores al tomarse este nombramiento como una decisión que podría ralentizar futuras alzas de tipo de interés.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas han abierto la sesión de este jueves prácticamente planas y con tono mixto, mostrándose con cautela ante la amenaza de las consecuencias del avance de la IA tras los resultados presentados ayer por Nvidia y las conversaciones nucleares entre EE. UU. e Irán.
En la apertura del mercado, con el euro apreciándose un 0,02 % y cambiándose a 1,181 unidades, las bolsas de Milán y Madrid caen un 0,21 % y un 0,06 %, respectivamente. Mientras, Londres sube el 0,20 %, París el 0,15 % y Fráncfort el 0,17 %.
El Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, cede el 0,07 %.
En la agenda del día, entre lo más destacado se encuentra en Europa la publicación de la masa monetaria y el crecimiento del crédito al sector privado, así como el indicador de sentimiento económico de la eurozona; mientras que en EE. UU. se publicarán antes de la apertura de Wall Street las peticiones iniciales de desempleo semanales.
Entre tanto, continúa la publicación de resultados empresariales, entre los que destacan en Europa los de Redeia, que ganó 505,6 millones de euros en 2025, un 37,2 % más en comparativa interanual, y disparó un 40 % sus inversiones.
Ayer, con el mercado cerrado los publicó Indra, que ganó un 57 % más en 2025 después de crecer los ingresos de todas sus divisiones, especialmente en el área de defensa, y ha anunciado un dividendo de 0,30 euros por acción pagadero en julio, lo que provoca su apertura en bolsa disparada con una subida de más del 10 %.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de Wall Street avanzan con leves descensos del 0,17 % para el Dow Jones de Industriales, del 0,05 % para el S&P 500 y del 0,10 % para el Nasdaq.
Nvidia cerró su ejercicio fiscal 2026 (no sigue el calendario natural) con un beneficio de US$120.067 millones, un 65 % más que el anterior, según sus resultados presentados a cierre de mercado.
La compañía tecnológica registró unos ingresos acumulados de US$215.938 millones, también un 65 % más interanual, y de nuevo con los centros de datos como motor. En la preapertura de mercado, la empresa registra una subida en bolsa del 1,20 % tras cerrar ayer con una subida del 1,41 %.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo se mantuvieron en gran medida estables el jueves, rondando máximos de siete meses, mientras los mercados se preparaban para la tercera ronda de conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán hoy.
El oro y la plata, tras los avances registrados ayer, vuelven hoy a las pérdidas con caída del 0,54 % para el metal dorado, con la onza en US$5.197,7, y del 3,23 % para la plata, que se encuentra en US$88,03.
El petróleo registra moderados avances, que en el caso del Brent, de referencia en Europa, son del 0,10 % con el barril a US$70,77, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., sube un 0,08 % hasta los US$65,47.
Los enviados estadounidenses, incluido el representante especial Steve Witkoff y el asesor presidencial Jared Kushner, se reunirán con homólogos iraníes en Ginebra hoy, mientras Washington presiona por un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.
El presidente estadounidense Donald Trump ha dicho que “cosas malas” podrían suceder si no se logra un progreso significativo, y un conflicto prolongado podría interrumpir los suministros de Irán, el tercer mayor productor de crudo en la Organización de Países Exportadores de Petróleo.
Por último, el bitcoin, al igual que los metales preciosos, vuelve a caer en esta sesión tras los avances de ayer, y cede el 1,59 % hasta los US$67.866,5.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
