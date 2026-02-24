Premercado | Bolsas mixtas tras entrada en vigor de nuevos aranceles anunciados por Trump; petróleo sube

Bolsas de Asia-Pacífico
La mayoría de las acciones asiáticas subieron el martes mientras los mercados chinos regresaron del festivo del Año Nuevo Lunar con un tono más fuerte, mientras que las acciones de Hong Kong cayeron bruscamente debido a las preocupaciones en torno a que la disrupción impulsada por la inteligencia artificial afecte al sector tecnológico.
En Asia, el principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 0,87 % este martes ante los buenos resultados de empresas relacionadas con la inteligencia artificial (IA) y a pesar de la incertidumbre global por el nuevo arancel de EE. UU.
Mientras, el índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó un 0,87 %, la bolsa de Shenzhen se anotó el 1,36 % y el Hang Seng de Hong Kong cayó el 1,82 %.
La tecnología en particular fue golpeada por las crecientes preocupaciones en torno a que los desarrollos de IA afectarán al sector, especialmente después de que la startup de IA Anthropic lanzara una serie de herramientas que afirmó podrían reducir la dependencia del software tradicional.
Un informe de Citrini Research, que especuló sobre un futuro potencialmente distópico si los desarrollos de IA continuaban según lo previsto, también añadió cierta presión de venta sobre los nombres tecnológicos.
Las acciones asiáticas en general avanzaron principalmente el martes, con los sectores orientados a la exportación beneficiándose de la perspectiva de menores aranceles comerciales estadounidenses.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas han abierto este martes con caídas del 0,30 % tras la entrada en vigor hoy de un nuevo arancel global temporal del 10 % de EE. UU., frente al 15 % que había anunciado Donald Trump el fin de semana, después de que el Tribunal Supremo estadounidense le tumbase el pasado viernes sus gravámenes comerciales.
En la apertura del mercado, con el euro depreciándose el 0,05 % y cambiándose a 1,177 unidades, la bolsa que más cae es la de Milán, el 0,36 %; seguida de París, el 0,33 %; Madrid, el 0,32 %; Fráncfort, el 0,20 %; y Londres, el 0,17 %.
El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, desciende también un 0,21 %.
Después de que los gravámenes aprobados por Trump en 2025 fuesen declarados ilegales por el Supremo, hoy ha entrado en vigor un arancel global temporal del 10 % a las importaciones de todos los países, excepto las cubiertas por el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, mientras la Unión Europea analiza ahora cómo proceder con el acuerdo comercial alcanzado el pasado verano con EE. UU.
El sector automovilístico europeo también estuvo en el punto de mira el martes, ya que las ventas de coches nuevos en la región cayeron interanualmente en enero por primera vez desde junio, según datos del lobby automovilístico europeo ACEA.
El total de matriculaciones de coches nuevos en la UE cayó un 3,9 % en enero, mientras que los vehículos eléctricos de batería ampliaron su cuota de mercado al 19,3 % desde el 14,9 % del año anterior.
Los coches híbridos-eléctricos siguieron siendo el sistema de propulsión más popular, capturando el 38,6 % de las matriculaciones, mientras que los modelos de gasolina y diésel continuaron perdiendo terreno.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de Wall Street avanzan con leves subidas del 0,27 % para el Nasdaq, del 0,22 % para el S&P 500 y del 0,14 % para el Dow Jones de Industriales, después de que ayer cayeran los tres índices 1,13 %, 1,04 % y 1,66 %, respectivamente.
Los nuevos aranceles comerciales globales del presidente Trump han entrado en vigor con un nivel del 10 % tras una sentencia del Tribunal Supremo que anuló la mayor parte de sus gravámenes anteriores, aumentando la incertidumbre que domina el panorama comercial global.
El nivel del 10 % fue comunicado a través del servicio de mensajería de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., con informes de los medios que sugieren que la Casa Blanca estaba trabajando ahora en elevar el gravamen al nivel del 15 % que Trump finalmente acordó durante el fin de semana en respuesta a la sentencia.
Los inversores temen si los acuerdos comerciales negociados antes de la sentencia del Tribunal Supremo siguen vigentes, con una evaluación de la Unión Europea, por ejemplo, que concluye que la nueva política arancelaria aumentará los gravámenes sobre algunas de las exportaciones del bloque por encima del nivel permitido en su acuerdo comercial.
Es probable que Trump aborde el tema cuando pronuncie el tradicional discurso del Estado de la Unión ante el Congreso más tarde el martes, pero ha advertido a los socios comerciales que no “jueguen” retirándose de acuerdos comerciales recientemente acordados.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo subieron ligeramente el martes, cotizando cerca de máximos de siete meses antes de una nueva ronda de conversaciones nucleares entre EE. UU. e Irán a finales de semana.
El oro desciende el 0,64 % hasta los US$5.192,2 la onza, mientras que la plata se deja el 1,06 % hasta los US$87,51.
El petróleo brent, de referencia en Europa, sube el 0,38 % hasta los US$71,40; y el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., gana un 0,39 % hasta los US$66,57.
Ambos contratos cotizan actualmente alrededor de niveles vistos por última vez a principios de agosto de 2025.
Cabe resaltar que Irán y EE. UU. tienen previsto celebrar una tercera ronda de conversaciones nucleares el jueves en Ginebra, en medio de crecientes preocupaciones sobre el riesgo de un conflicto militar mientras Washington busca el fin del programa nuclear de Irán.
Por último, el bitcoin desciende un 2,25 % hasta US$63.111,5.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
—