Premercado | Bolsas atentas a tensión en Medio Oriente; petróleo sigue en ‘rally’ al alza

Bolsas de Asia-Pacífico
Los mercados de valores asiáticos cerraron hoy con atención en lo que sigue siendo un temor global generalizado por la guerra en Medio Oriente.
En Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se hundió este miércoles un 3,61 %, encadenando su tercera sesión consecutiva a la baja por la escalada del conflicto en Oriente Medio y su impacto en los precios de la energía.
El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó un 0,98 %, el mercado de Shenzhen se dejó el 0,75 % y el Hang Seng, de Hong Kong cede el 2,02 %.
China ha rechazado este miércoles que el comercio sea empleado como arma o como herramienta de presión política, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazase la víspera con cortar las relaciones comerciales con España por su postura ante la guerra de Irán.
En China, también las lecturas oficiales del PMI mostraron actividad fabril en contracción, mientras que las encuestas del sector privado del PMI de RatingDog reportaron condiciones expansionarias por encima de las expectativas, destacando la divergencia en el pulso de la economía.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas han abierto este miércoles con tendencia mixta y moderan así sus desplomes de ayer, en el que bajaron de media un 3,50 %, mientras el conflicto de Irán sigue extendiéndose y EE. UU. amenaza ahora con un embargo comercial a España.
En la apertura del mercado, con el euro apreciándose un leve 0,06 % y cambiándose a 1,16 dólares, la bolsa española es la que más cedía, el 1,01 %, aunque rápidamente se ha dado la vuelta con una subida del 0,09 %; al igual que Londres, que descendía el 0,13 % y minutos después gana el 0,09 %.
Fráncfort inició con la sesión con un alza del 0,51 % y París del 0,23 %, que ha ampliado al 0,44 %.
El Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también ha abierto con un avance del 0,34 %, que luego ha elevado al 0,53 %.
Esto siguió a los datos publicados el martes que mostraron la inflación de la eurozona en un nivel superior al esperado en febrero antes del inicio del conflicto con Irán.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros en EE. UU. apuntan a la baja el miércoles tras movimientos oscilantes en la sesión anterior, mientras los traders seguían de cerca un conflicto en expansión en Medio Oriente que amenaza con cortar los suministros clave de petróleo y gas.
El contrato de futuros del Dow había caído 109 puntos, o un 0,2 %, los futuros del S&P 500 habían bajado 15 puntos, o un 0,2 %, y los futuros del Nasdaq 100 habían descendido 91 puntos, o un 0,4 %.
Los principales índices de Wall Street cayeron el martes, pero aún así registraron un rebote parcial respecto a una caída matutina mucho más profunda. Un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, impulsado por las apuestas de que un fuerte aumento en los precios del petróleo podría conducir a una inflación elevada y a reducciones retrasadas de los tipos de interés de la Reserva Federal, provocó movimientos de sube y baja en una variedad de activos.
«Aunque los rendimientos de otros bonos gubernamentales han mostrado patrones similares, el efecto es particularmente fuerte en EE. UU., donde se había descontado un mayor número de recortes«, dijo Bradley Saunders, economista de América del Norte en Capital Economics.
El conflicto entre Irán y las fuerzas conjuntas de EE. UU. e Israel ha entrado en su quinto día, con ataques con misiles iraníes dirigidos a bases estadounidenses en todo Oriente Próximo, así como a algunos estados del Golfo.
Aunque un alto comandante militar estadounidense ha dicho que la campaña contra Teherán va por delante del «plan de juego», crece la preocupación de que los bombardeos puedan transformarse en una guerra regional prolongada e indefinida.
Aparte del conflicto, también se cernían en el trasfondo temores renovados en torno al crédito privado tras un fuerte aumento en los reembolsos del fondo insignia de crédito privado de Blackstone.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Una preocupación central es que la violencia en Medio Oriente pueda causar interrupciones prolongadas en el tráfico de petroleros a través del Estrecho de Hormuz, una vía fluvial vital por la que fluye una porción significativa de los suministros mundiales de petróleo y gas.
Los precios del crudo Brent, que cotizaban alrededor de US$73 por barril antes del inicio del asalto a Irán, ahora se sitúan en aproximadamente US$83 por barril.
El contrato de futuros del Brent cotizaba por última vez a US$83,48 por barril, un aumento del 2,6 %, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE. UU. habían subido un 2,5 % hasta US$76,41 por barril.
A primera hora del martes, los precios del petróleo saltaron hasta un 8 %, pero luego devolvieron gran parte de ello después de que el presidente Donald Trump sugiriera que EE. UU. podría comenzar a escoltar barcos a través del Estrecho de Hormuz.
Mientras tanto, el coste del gas natural, clave para todo, desde la electricidad hasta la calefacción, se ha disparado en Europa y Asia. Los ataques iraníes a una instalación de gas natural de Catar han detenido los flujos de gas del importante productor, reduciendo el suministro en varios países que dependen de estos envíos.
Al mismo tiempo, los precios del diésel también han subido, posiblemente ejerciendo presión al alza sobre los gastos de transporte, un componente crucial de las lecturas de inflación.
Los nervios por el aumento de los costes energéticos han golpeado especialmente a las acciones en Asia. Las naciones del este de Asia como Corea del Sur y Japón importan en gran medida petróleo y gas que pasa por el Estrecho de Hormuz, exponiéndolas a la disminución de la actividad naviera a través del estrecho paso geográfico al sur de Irán. El índice Kospi de Corea del Sur, en particular, cayó tanto el miércoles que el comercio tuvo que suspenderse temporalmente.
Algunos analistas argumentaron que la debacle asiática fue una posible «reacción» al reciente optimismo en torno a los avances en las empresas de inteligencia artificial de la región, informó el New York Times.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
—