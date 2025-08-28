Premercado | Bolsas mundiales reaccionan a resultados de Nvidia; petróleo baja

Bolsas Asia-Pacífico
La mayoría de las acciones asiáticas subieron ligeramente el jueves, con las acciones tecnológicas manteniéndose estables mientras los inversores asimilaban los resultados algo mixtos de Nvidia.
En Asia, los principales mercados han cerrado en tono mixto. Tokio sumó el 0,73 %, Shanghái el 1,14 % y Seúl el 0,29 %, mientras que la bolsa de Hong Kong bajó el 0,81 %.
Las acciones de Hong Kong fueron las de peor desempeño del día, afectadas por fuertes pérdidas en el gigante de entrega de comida Meituan y sus competidores.
Las acciones más amplias de Hong Kong fueron objeto de algunas tomas de beneficios después de que el Hang Seng alcanzara un máximo de casi cuatro años a principios de esta semana.
Por otra parte, Nvidia señaló una persistente incertidumbre sobre las ventas en China incluso después de que Washington le permitiera reanudar sus ventas a finales de julio. La compañía no incluyó las ventas chinas en su previsión para el trimestre actual.
Aun así, Nvidia destacó la fuerte demanda de sus chips impulsada por la IA, que según dijo seguirá impulsando un fuerte crecimiento de los beneficios en los próximos trimestres. Pero su previsión para el trimestre actual también se consideró por debajo de algunas elevadas expectativas del mercado.
Mercados de Europa
La mayoría de las principales bolsas europeas registran subidas moderadas en torno al 0,5 %, después de la apertura tras el alza de Wall Street en la víspera.
En Europa, la bolsa de Londres cede el 0,38 %. El resto de los principales mercados del Viejo continente cotizan con avances en la sesión. París gana el 0,44 %, Fráncfort el 0,08 % y Milán el 0,04 %.
Las acciones europeas han subido ligeramente mientras los inversores asimilaban los resultados algo mixtos del gigante de la inteligencia artificial Nvidia.
Por su parte, las acciones de semiconductores en Europa mostraron un comportamiento mixto, con acciones de ASML y BE Semiconductor Industries a la baja, mientras que Infineon Technologies y ASM International subieron.
Este jueves, se ha conocido el sentimiento económico de la zona euro, que bajó ligeramente en agosto al situarse en 95,2 puntos, cinco décimas menos que el mes anterior.
En la agenda del día, los mercados también están pendientes de la publicación de las actas del Banco Central Europeo y de los datos revisados del PIB del segundo trimestre de Estados Unidos.
Se espera ampliamente que el BCE mantenga los tipos de interés sin cambios el próximo mes después de que la presidenta Christine Lagarde dijera en julio que el banco central de la eurozona estaba «en un buen lugar» al dejar su tipo clave en el 2 %, poniendo fin a un ciclo de recortes de un año.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de Wall Street vienen con avances y apuntan a nuevos máximos con la atención puesta en la cotización de Nvidia que, tras presentar resultados en la víspera, llegó a ceder más de un 3 % fuera de mercado.
Renta4 Banco señala que las ventas del gigante tecnológico «decepcionaron ligeramente respecto a unas estimaciones muy optimistas, en parte por la incertidumbre sobre las ventas de chips H20 a China, que siguen bloqueadas por temas geopolíticos».
Desde Banca March consideran que la capacidad de Nvidia para sorprender al mercado «está mostrando signos de moderación».
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo cayeron ante las expectativas de menor demanda de combustible en EE. UU. a medida que se acerca el final de la temporada de conducción estival, incluso después de una fuerte caída en las reservas de crudo estadounidenses.
En las materias primas, el precio del barril de petróleo Brent, el crudo de referencia en Europa, cae el 0,69 % y cotiza en los US$67,61, y el West Texas Intermediate de EE. UU. baja un 0,39% hasta los US$63,90 por barril.
Ambos contratos subieron en la sesión anterior después de que la Administración de Información Energética informara que las reservas de crudo estadounidenses cayeron en 2,4 millones de barriles en la semana finalizada el 22 de agosto, una reducción mayor que los 1,9 millones de barriles previstos por los analistas.
La caída señaló una fuerte demanda antes del próximo fin de semana largo del Día del Trabajo en EE. UU. Sin embargo, esto marca típicamente el final no oficial de la temporada de conducción estival y el inicio de una menor demanda estadounidense.
El precio del oro sube un ligero 0,02 % hasta los US$3.398,94.
En el mercado de criptoactivos, el bitcoin, la criptodivisa más conocida, rebota el 0,39 % y está en US$112.825.
