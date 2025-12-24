Premercado | Bolsas globales operan con actividad limitada por víspera de Navidad; petróleo sube

Bolsas Asia-Pacífico
La mayoría de los mercados bursátiles asiáticos cotizaron cerca de niveles planos el miércoles en medio de volúmenes de negociación moderados de fin de año y liquidez reducida por los festivos, mientras los inversores evaluaban las actas de la reunión del Banco de Japón para calibrar las posibilidades futuras de subida de tipos.
En Asia, el principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, cedió este miércoles un leve 0,14 % por las ventas de grandes valores como SoftBank o Fast Retailing, la matriz de Uniqlo.
Mientras el índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó un 0,53 %, la bolsa de Shenzhen el 0,88 % y el Hang Seng de Hong Kong el 0,17 %.
Los mercados regionales lucharon por ganar tracción ya que muchos inversores redujeron posiciones antes de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, un período que típicamente ve menor participación en Asia, Europa y EE. UU.
La falta de convicción limitó las compras de seguimiento, dejando a la mayoría de los índices de referencia confinados a rangos estrechos a pesar de un entorno global favorable.
La atención en Japón se centró en las actas de la última reunión del Banco de Japón, que mostraron que los responsables de la política monetaria debatieron la necesidad de seguir subiendo los tipos de interés después de aplicar un aumento a principios de este mes.
Las actas revelaron opiniones divergentes dentro del consejo, con algunos miembros argumentando que un mayor endurecimiento gradual podría estar justificado para asegurar que la inflación se mantenga sosteniblemente cerca del objetivo, mientras que otros subrayaron la necesidad de vigilar de cerca la evolución económica y salarial.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas registran este miércoles un comportamiento prácticamente plano, en una sesión que será parcial o totalmente festiva, ya que algunos mercados como Alemania e Italia permanecerán cerrados al celebrarse el día de Nochebuena.
En los primeros compases de sesión, con el euro depreciándose el 0,09 % y cambiándose a 1,178 unidades, la bolsa de Londres cede el 0,04 % y la de Madrid el 0,02 %, mientras que la de París sube el 0,12 % y el Euro Stoxx50, en el que cotizan las compañías europeas de mayor capitalización, se deja el 0,01 %.
De este modo, los mercados europeos muestran ya la poca actividad que se espera durante la media sesión en la que operarán los que han abierto.
En otras noticias, la Administración Trump impuso sanciones de visado al excomisario de la UE Thierry Breton y a otras cuatro personas. Las sanciones se dirigen a aquellos acusados de intentar hacer que las empresas tecnológicas estadounidenses controlen el discurso político en sus plataformas.
El gobierno francés emitió una condena el miércoles respecto a la prohibición de visado a Breton, quien ayudó a impulsar la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea. Esta legislación ha tenido recientemente como objetivo a importantes empresas tecnológicas estadounidenses.
Mercados de EE. UU. y América
Wall Street cerró ayer martes en verde y los futuros de Nueva York avanzan a esta hora caídas a la espera de que en EE. UU. se publiquen los datos de peticiones semanales de desempleo.
Los mercados también están entrando en el período a menudo denominado como el “rally de Papá Noel”, un fenómeno estacional que describe la tendencia de las acciones estadounidenses a subir durante los últimos cinco días de negociación de diciembre y las dos primeras sesiones de enero.
Hasta ahora, las ganancias de esta semana han mantenido intacta esa narrativa estacional.
A pesar de los sólidos datos de crecimiento, las expectativas de que la Reserva Federal eventualmente suavizará la política monetaria permanecen prácticamente inalteradas. Los futuros de tasas de interés indican que los traders todavía anticipan recortes de tasas en 2026 en medio de una economía resistente y presiones inflacionarias persistentes.
Cabe resaltar que las bolsas estadounidenses cerrarán temprano a las 19:00 (hora española) el miércoles para la Nochebuena y permanecerán cerradas el jueves por Navidad.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
El oro, tras registrar máximos la pasada madrugada al superar el precio de la onza por primera vez en su historia los US$4.500, a esta hora se mantiene plano y cotiza en US$4.486, con una revalorización en el año del 70,88 %.
El petróleo registra avances en torno al 0,50 %. En el caso del Brent, de referencia en Europa, la subida es del 0,48 % hasta los US$62,67 el barril. Mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanza un 0,55 % hasta los US$58,70 el barril.
Por último, el bitcoin cae un 1,02 % a US$86.774,9.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
