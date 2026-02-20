Premercado | Bolsas reaccionan a escalada de tensión entre EE. UU. e Irán por programa nuclear

Bolsas de Asia-Pacífico
En Asia, el índice Nikkei de Tokio ha cerrado con una caída del 1,07 %, mientras que el Hang Seng de Hong Kong, que hoy ha vuelto a operar después de permanecer unos días cerrado por la festividad del Nuevo Año Lunar, cae un 0,99 %.
El mercado tokiota abrió en tono pesimista siguiendo el retroceso en Wall Street, mientras los inversores siguen la evolución de la escalada de tensión entre Washington y Teherán, y después de que el presidente Donald Trump sugiriera un posible ataque a Irán en función de los resultados de las conversaciones nucleares.
También influyeron las especulaciones de que el Banco de Japón (BoJ) podría optar por volver a subir los tipos de forma anticipada después de que el índice de precios al consumo de enero mostrara su ritmo de subida más lento en dos años, del 2 %.
Otro factor determinante en la recogida de beneficios de hoy fue el cierre el próximo lunes del mercado bursátil japonés por festivo nacional, un puente que ya llevó al Nikkei a subir más de 900 puntos con anticipación en las jornadas previas.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas han abierto la sesión de este viernes con leves avances tras las caídas registradas la víspera en torno al 1 %, en medio de la escalada de tensión entre EE. UU., e Irán sobre el programa nuclear de Teherán.
En la apertura de sesión, con el euro depreciándose un 0,09 % y cambiándose a 1,175 unidades, la bolsa que más sube es la de París, el 0,52 %; seguida de Milán, con el 0,40 %; Londres, con el 0,38 %; Fráncfort, con el 0,18 %; y Madrid, con el 0,16 %.
El Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización también sube un 0,25 %.
Los mercados europeos registraron ayer descensos, que en el caso de algunos como el de Milán fueron de más del 1 % debido al conflicto entre EE. UU. e Irán, sobre el que el presidente Donald Trump ha llegado a decir que podría tomar una decisión sobre un posible ataque a Irán en los “próximos diez días” si ambos países no llegan a un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de Wall Street avanzan con subidas del 0,26 % para el Nasdaq, del 0,24 % para el S&P 500 y del 0,15 % para el Dow Jones de Industriales después de que el jueves cerraran con caídas del 0,31 %, 0,28 % y 0,54 %, respectivamente.
Hoy el Departamento de Comercio de EE. UU. dará a conocer, junto a las cifras de ingresos y gastos personales la lectura de diciembre del índice de precios del consumo personal, el PCE, la variable de precios utilizada por la Reserva Federal (FED) para realizar sus proyecciones y diseñar su política monetaria.
Se espera que el crecimiento interanual del PCE general se haya mantenido estable en diciembre el 2,8 % y que el de su subyacente haya repuntado y se haya vuelto a situar por encima del 3 %.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
El oro se muestra al alza con una subida del 0,61 % hasta los US$5.027,17, mientras que la plata también sube el 1,40 % con US$78,73.
El petróleo se muestra estable, de modo que el Brent, de referencia en Europa, registra una caída del 0,03 % hasta los US$66,35. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., cae el 0,06 % y llega a US$66,37.
Por último, el bitcoin sube un 1,41 % y se encuentra en US$67.839,5.
