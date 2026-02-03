Premercado | Bolsas se recuperan tras desescalada en tensiones globales e impulso de IA

Bolsas de Asia-Pacífico
Los mercados bursátiles asiáticos rebotaron fuertemente el martes, con Corea del Sur y Japón liderando las ganancias en medio de un repunte en las acciones relacionadas con la IA, e India disparándose tras un acuerdo comercial con EE. UU., mientras que el Banco de Reserva de Australia subió los tipos de interés como se esperaba.
En Asia, el principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, se ha disparado este martes un 3,92 % y ha marcado un nuevo récord gracias a los avances en Wall Street de la víspera, y al optimismo por la posibilidad de una clara victoria electoral de la conservadora Sanae Takaichi en las elecciones del 8 de febrero.
Por su parte, el índice de referencia de la bolsa de Shanghái cerró con una subida del 1,29 %, la bolsa de Shenzhen avanzó el 2,19 % y el Hang Seng de Hong Kong sube el 0,23 %.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas han abierto la sesión de este martes con subidas tras lograr nuevos máximos históricos ayer la bolsa de Madrid, que superó los 18.100 puntos, y la de Londres, por encima de los 10.300 puntos, con los metales preciosos de nuevo al alza tras las fuertes caídas registradas en las últimas sesiones.
En la apertura de sesión, con el euro apreciándose el 0,26 % frente al dólar y cambiándose a 1,181 unidades, la bolsa que más sube es la de Fráncfort, el 70 %; seguida de París, con el 0,67 %; Milán, con el 0,56 %; Madrid, con el 0,51 %; y Londres, con el 0,11 %.
El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también sube el 0,63 %.
La bolsa de Londres subió ayer un 1,15 % y el FTSE-100 logró superar por primera vez los 10.300 puntos al cierre de la sesión, mientras que el Ibex 35 subió ayer un 1,31 %, hasta el nuevo máximo histórico de cierre de 18.115,2 puntos, superándolo hoy ampliamente al situarse en la apertura en 18.191 puntos.
En España, se ha conocido que el grupo Unicaja obtuvo en 2025 un beneficio neto de 632 millones de euros, un 10,3 % más que en 2024, y distribuirá con cargo a esos resultados un dividendo de 443 millones, de los que 169 ya los abonó en septiembre.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros avanzan con subida para los tres índices, en un contexto en el que Elon Musk ha anunciado que ha fusionado su empresa aeroespacial SpaceX con su ’startup’ de inteligencia artificial (IA) xAI.
La confianza global también recibió un impulso cuando el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció el lunes por la noche un acuerdo comercial con India, reduciendo los aranceles sobre los productos indios del 50 % al 18 %.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo bajaron el martes, cayendo por segundo día, ya que una desescalada en las tensiones entre EE. UU. e Irán eliminó parte de la prima de riesgo asociada al mercado del crudo.
El oro vuelve a subir el 6,39 % con la onza en US$4.948,69, y la plata aumenta el 12,37 % hasta los US$86,45 tras las fuertes caídas que registraron ambos metales el pasado viernes y ayer lunes, unas correcciones que según los analistas forman parte del comportamiento técnico habitual en los metales preciosos.
Según el gestor del fondo Jupiter Gold & Silver, de Jupiter AM, Ned Naylor-Leyland, los grandes flujos de inversión institucional, canalizados habitualmente a través de ETF de oro físico, siguen sin activarse y “las tensiones en el mercado físico de la plata podrían derivar en una dislocación aún mayor”.
En cuanto al petróleo, modera sus caídas respecto a ayer cuando superaron el 4 % ante el sentimiento de desescalada de la tensión entre Estados Unidos e Irán.
El Brent, de referencia en Europa, cede el 0,47 % hasta los US$66 el barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., también cede el 0,34 % y el barril cotiza a US$61,94.
Los índices de referencia cayeron más de un 4 % durante la sesión anterior después de que el presidente Trump dijera que Irán estaba “hablando seriamente” con Washington, señalando una desescalada de las tensiones con el miembro de la OPEC.
Se espera que Irán y EE. UU. reanuden las conversaciones nucleares el viernes en Turquía, según informó Reuters el lunes.
También pesando sobre los precios, el índice dólar se mantuvo cerca de su nivel más alto en más de una semana, afectando la demanda de crudo denominado en dólares por parte de compradores extranjeros.
Finalmente, el bitcoin se estabiliza con una subida del 0,32 % y se encuentra en US$78.711,3.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
—