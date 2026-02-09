Premercado | Bolsas suben tras máximos históricos y pendientes de datos en EE. UU.; petróleo baja

Bolsas de Asia-Pacífico
La mayoría de las bolsas asiáticas subieron con fuerza el lunes tras el repunte liderado por la tecnología en Wall Street a finales de la semana pasada, mientras que las acciones japonesas se dispararon a máximos históricos después de que la coalición gobernante de la primera ministra Sanae Takaichi asegurara una victoria decisiva en la votación de la cámara baja.
En Asia, el Nikkei se revalorizó el 3,89 % y cerró, por primera vez en su historia, por encima de los 56.000 puntos ante la victoria electoral de la conservadora Sanae Takaichi en las elecciones generales del domingo.
Por su parte, el índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó un 1,41 %, la bolsa de Shenzhen se anotó el 2,17 % y el Hang Seng de Hong Kong sube el 1,67 %.
“La victoria de la coalición dará a Takaichi más libertad en las decisiones políticas y fortalecerá su capacidad para perseguir objetivos económicos y de política exterior”, dijeron los analistas de ING en una nota.
Los mercados esperan que el gobierno de Takaichi implemente un aumento del gasto público, incentivos fiscales y medidas para impulsar los salarios y la inversión corporativa, junto con un apoyo continuo a sectores estratégicos como la tecnología, la defensa y la energía.
Por otro lado, los inversores asiáticos también están atentos a los datos económicos clave de EE. UU. que se publicarán más adelante esta semana, incluidos los informes retrasados sobre empleo e inflación, para obtener más pistas sobre las perspectivas de los tipos de interés y el crecimiento global.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas han abierto este lunes en positivo impulsadas por las asiáticas – el índice Nikkei de Tokio se ha disparado cerca de un 4 % – y por el cierre al alza del viernes pasado de Wall Street, en una semana en que se conocerán los datos de nóminas no agrícolas en EE. UU.
Con el euro apreciándose el 0,26 % respecto al dólar y cambiándose a 1,184 unidades, el mercado que más sube es el de Milán, el 0,79 %; seguido de Madrid, el 0,60 % y recuperando los 18.000 puntos; Fráncfort, el 0,52 %; Londres, el 0,34 %; y París, el 0,032 %.
El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, suma un 0,45 %.
La temporada de presentación de resultados trimestrales está en pleno apogeo en Europa, y esta semana más empresas importantes publicarán sus resultados, incluidos varios gigantes bancarios.
El índice Stoxx 600 de base amplia se sitúa cerca de máximos históricos tras registrar su séptima semana positiva de ocho, con la actual temporada de presentación de resultados trimestrales siendo recibida generalmente de manera positiva.
Fuera del sector corporativo, esta semana se publicarán datos de crecimiento de la eurozona y del Reino Unido.
Mercados de EE. UU. y América
La bolsa de Wall Street cerró el viernes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, en máximos históricos al superar, por primera vez, en su historia los 50.000 puntos con una subida del 2,47 %.
La atención estará en una serie de importantes informes económicos estadounidenses que deberían proporcionar a los inversores más pistas sobre la fortaleza de la mayor economía del mundo, después de que las publicaciones se retrasaran un poco por el reciente y breve cierre del gobierno.
El informe de nóminas no agrícolas y el índice de precios al consumidor, ambos de enero, se publicarán más adelante en la semana, y llegan tras el nombramiento de Kevin Warsh para el cargo de próximo presidente de la FED.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo cayeron el lunes después de que EE. UU. e Irán acordaran negociar sobre las ambiciones nucleares del país de Oriente Próximo, calmando los nervios sobre posibles interrupciones de suministro en la región.
El oro y la plata suben. En el caso del metal dorado, con un avance del 0,98 % el precio de la onza recupera los US$5.000, hasta los US$5028,56; mientras que la plata avanza un 4,73 % hasta los US$80.56.
El petróleo registra caídas: en el Brent, de referencia en Europa, del 1,26 % hasta los US$67,20; mientras que en el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., del 1,15 % hasta los US$62,80.
Ambos índices de referencia cayeron más del 2 % la semana pasada debido a la disminución de las tensiones, su primera caída en siete semanas.
Los dos países se comprometieron a continuar las conversaciones nucleares indirectas tras las discusiones del viernes en Omán, reduciendo las preocupaciones sobre un conflicto militar en Oriente Próximo, que probablemente afectaría a los suministros de uno de los principales productores regionales de crudo.
Finalmente, el bitcoin cede el 0,45 % hasta los US$70.361,7.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
—