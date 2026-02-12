Premercado | Bolsas suben con inversores a la expectativa de resultados empresariales

Bolsas de Asia-Pacífico
La mayoría de los mercados bursátiles asiáticos subieron el jueves, con Corea del Sur disparándose a máximos históricos gracias a fuertes ganancias en fabricantes de chips, mientras que las acciones japonesas cotizaron estables tras tocar un nuevo pico récord por encima de los 58.000 puntos en medio del optimismo por el “comercio Takaichi”.
En cuanto a las bolsas asiáticas, el principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, subió el 0,14 % y superó por primera vez los 58.000 puntos, que no logró mantener al cierre.
Por su parte, la bolsa de Shanghái ganó el 0,05 %, la bolsa de Shenzhen se anotó el 0,86 % y el Hang Seng de Hong Kong cae el 0,92 %.
El rally se ha atribuido en parte al optimismo por el llamado “comercio Takaichi”, tras la victoria electoral de la Primera Ministra Sanae Takaichi.
Los inversores bursátiles han recibido con agrado su postura pro-crecimiento, incluidas políticas destinadas a apoyar la industria nacional, aumentar el gasto en defensa y mantener condiciones financieras acomodaticias, que se consideran favorables para los exportadores y las acciones cíclicas.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas han abierto este jueves en positivo y centradas en la publicación de resultados empresariales, tras las pérdidas registradas ayer en una sesión de transición en la que se conocieron los datos de empleo de EE. UU., que enfrían las expectativas de recortes rápidos de tipos por parte de la Reserva Federal (FED) estadounidense.
La bolsa europea que más sube es la de París, el 1,12 %; seguida de Fráncfort, con el 0,75 %; Londres, con el 0,59 %; Madrid, con el 0,54 %; y Milán, con el 0,45 %.
El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también se revaloriza, el 0,94 %.
Los mercados, tras el dato del desempleo de ayer de EE. UU. y a la espera de conocer mañana el de inflación de este país, se centran hoy en la batería de resultados empresariales, entre los que destacan los de Hermès, Siemens, Unilever, AB InBev, Mercedes Benz o Mapfre.
Mapfre obtuvo un beneficio neto de 1.079 millones de euros en 2025, el 19,6 % más que en 2024. Sin embargo los inversores recogen los mismos con pérdidas y el valor cae en bolsa el 0,52 %.
Hoy también se ha conocido que el Producto Interno Bruto (PIB) del Reino Unido creció el 1,3 % en 2025 frente al 1,1 % de 2024.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de Wall Street avanzan subidas del 0,25 % para el Dow Jones de Industriales, del 0,28 % para el S&P 500 y del 0,24 % para el Nasdaq.
El informe de empleo de EE. UU., publicado el miércoles mostró que las nóminas no agrícolas aumentaron en 130.000 en enero, en comparación con un aumento estimado de 70.000, mientras que la tasa de desempleo bajó al 4,3 %, frente a las expectativas del 4,4 %.
Esta publicación reforzó las expectativas de que la Reserva Federal probablemente mantendrá las tasas estables al menos hasta la segunda mitad del año.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo subieron ligeramente el jueves, ya que las relaciones entre EE. UU. e Irán se mantuvieron tensas, aumentando las preocupaciones sobre interrupciones en el suministro de esta región clave productora de crudo.
La subida del dólar, con el euro cambiándose a 1,187 unidades, lleva a la caída de los metales preciosos: del precio del oro del 0,53 % hasta los US$5.057,7 la onza, y del 1,24 % en el caso de la plasta hasta los US$83,32.
En el caso del petróleo, la decisión ayer de la OPEP de mantener sus previsiones para la demanda mundial (prevé un aumento de 1,34 millones de barriles diarios el próximo año, ligeramente por debajo de los 1,38 millones de 2026), lleva al barril de crudo Brent, de referencia en Europa, a subir un 0,36 % hasta los US$69,66.
Mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., se revaloriza el 0,40 % hasta los US$64,89.
Los índices de referencia subieron alrededor del 1 % el miércoles, ya que se observó que los traders estaban valorando una mayor prima de riesgo tras informes que sugerían que Washington estaba considerando enviar un segundo portaaviones a la región.
Aunque Irán y EE. UU. habían anunciado algunos avances en las conversaciones mantenidas durante el fin de semana, todavía no parecía haber un acuerdo concluyente sobre las actividades nucleares de Teherán, manteniendo a los mercados en vilo.
Por último, el bitcoin continúa a la baja: desciende el 1,28 % hasta US$66.908,3.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
