Premercado | Datos en Asia, Europa y EE. UU. mueven bolsas globales; petróleo baja

Bolsas de Asia-Pacífico
Las acciones asiáticas presentaron resultados mixtos en un comercio reducido por festivos el martes, con las acciones japonesas extendiendo pérdidas tras datos de crecimiento económico desalentadores, mientras que Australia se vio impulsada por las ganancias del gigante minero BHP.
En Asia, el principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó un 0,42 % en un movimiento de corrección tras las ganancias recientes a raíz de la victoria electoral de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y a la espera de que desvele sus futuras políticas ante el Parlamento esta semana.
Por su parte, en China no abrieron las bolsas por la semana del nuevo año lunar.
Las acciones japonesas extendieron las pérdidas del lunes después de que los datos del Producto Interno Bruto (PIB) mostraran que la economía creció sustancialmente menos de lo esperado en el cuarto trimestre.
Los datos mostraron que las medidas de estímulo de finales de 2025 de Tokio habían producido resultados limitados, y reforzaron la idea de que la Primera Ministra Sanae Takaichi probablemente tendrá que implementar más medidas para apoyar el crecimiento.
Las acciones tecnológicas también enfrentaron nuevas ventas en medio de las preocupaciones en torno a que el impacto de la inteligencia artificial en la industria– una noción que había golpeado a las acciones de software durante la semana pasada.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas han abierto la sesión de este martes con ligeras caídas, salvo Londres, después de que ayer no tuvieran la referencia de las bolsas chinas, que hoy también permanecen cerradas, ni de Wall Street, en un día en el que será de transición en espera de las grandes referencias de la semana el viernes con el índice de precios PCE de EE. UU.
En la apertura del mercado, con el euro depreciándose el 0,19 % frente al dólar y cambiándose a 1,183 unidades, la única bolsa que sube es la de Londres, el 0,20 %; mientras que Milán cae el 0,27 %, Fráncfort el 0,21 %, París el 0,08 % y Madrid el 0,03 %.
El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también se deja el 0,19 %.
En el Reino Unido se ha conocido que la tasa del desempleo subió al 5,2 % entre octubre y diciembre de 2025, el nivel más alto en cinco años.
Por otro lado, Alemania acabó el mes de enero con una tasa de inflación del 2,1 % con respecto al mismo mes del año anterior, según confirmó este martes la Oficina Federal de Estadísticas Destatis en su cómputo definitivo.
Asimismo, hoy en la eurozona se publicará la encuesta ZEW de febrero que mide el sentimiento de inversores y analistas, mientras continúa la presentación de resultados empresariales entre los que se han conocido los de Enagás, o los de la embotelladora Coca-Cola Europacific Partners (CCEP).
Mercados de EE. UU. y América
Wall Street volverá a abrir hoy después de permanecer cerrada desde el pasado viernes cuando el Dow Jones de Industriales cerró con una subida del 0,10 %, el S&P 500 del 0,05 % y el Nasdaq cayó el 0,22 %.
La atención esta semana se centra en una serie de indicadores económicos clave, así como en las actas de la reunión de enero de la FED para obtener más indicios sobre la trayectoria de los tipos de interés.
Pero más allá de las actas, varios miembros de la Reserva Federal también están programados para hablar en los próximos días.
Además, se publicarán el miércoles los datos de producción industrial y bienes duraderos, mientras que los datos comerciales de diciembre se publicarán el jueves.
Los datos del índice de precios PCE, el indicador de inflación preferido por la FED, se publicarán el viernes y probablemente proporcionarán indicios más definitivos sobre los tipos de interés.
En EE. UU. se publicará la encuesta privada de empleo ADP, así como el Índice NAHB sobre el mercado de viviendas de febrero y la encuesta manufacturera del estado de Nueva York de febrero.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo cayeron el martes mientras los inversores evaluaban los riesgos de interrupción del suministro desde Irán antes de las conversaciones nucleares con Estados Unidos que se celebrarán hoy.
En cuanto a las materias primas, el oro baja un 2,21 % con el precio de la onza por debajo de los US$5.000, en US$4.935,9, mientras que la plata también cede el 3,98 % hasta los US$74,85.
Por su parte, el petróleo Brent, de referencia en Europa, cae el 0,83 % y se encuentra el barril en US$68,08. El West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., sube un 0,56 % hasta los US$63,09 en el día en el que volverá a operar Wall Street tras permanecer ayer cerrada por la festividad del Día de los Presidentes.
Estados Unidos e Irán mantienen conversaciones indirectas en Ginebra el con el objetivo de resolver su prolongada disputa nuclear, pero el ejército estadounidense se está preparando simultáneamente para la posibilidad de semanas de operaciones contra Irán.
El propio Irán comenzó un ejercicio militar el lunes en el Estrecho de Ormuz, una vía fluvial internacional vital y ruta de exportación de petróleo desde los estados árabes del Golfo.
Por último, el bitcoin cede un 0,68 % y se encuentra en US$68.377,6.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
