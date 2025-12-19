Premercado | Decisiones de bancos centrales y datos de IPC mueven bolsas mundiales

Bolsas Asia-Pacífico
La mayoría de las acciones asiáticas subieron el viernes, impulsadas por una recuperación en las acciones tecnológicas tras las fuertes pérdidas de la semana pasada, aunque la cautela ante una ampliamente esperada subida de los tipos de interés por parte del Banco de Japón limitó las ganancias generales.
En Asia, la bolsa de Tokio ha cerrado con una subida del 1,03 %, la bolsa de Shanghái ha ganado el 0,36 %, la de Shenzhen el 0,66 % y el Hang Seng de Hong Kong sube el 0,75 %.
El Banco de Japón (BOJ) ha subido los tipos de interés hasta el nivel más alto en 30 años, hasta el 0,75 %, con una subida de 25 puntos básicos.
Los mercados locales se beneficiaron de una recuperación en las acciones tecnológicas, mientras también experimentaron algunas compras de oportunidad después de registrar profundas pérdidas durante la semana pasada. El Nikkei acumulaba una caída del 2,6 % esta semana.
La atención estaba completamente centrada en la conclusión de una reunión del BOJ más tarde en el día, con los mercados anticipando ampliamente una subida de 25 puntos básicos por parte del banco central. Las apuestas por una subida fueron impulsadas por la inflación japonesa cada vez más persistente y la debilidad prolongada del yen.
Los datos del IPC publicados anteriormente el viernes mostraron que la inflación se mantuvo persistente y por encima del objetivo anual del 2 % del BOJ en noviembre, reforzando las apuestas por una subida.
Más allá de la subida, los mercados estarán observando de cerca cualquier comentario restrictivo del gobernador Kazuo Ueda, con algunos analistas previendo al menos otra subida de tipos por parte del BOJ a principios de 2026.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas han abierto casi planas y con tono mixto tras la decisión ayer del BCE de pausar de nuevo los tipos de interés en el 2 %, y el Banco de Inglaterra bajarlos un 0,25 %, en una sesión en la que la que vencen futuros y opciones sobre índices y acciones, la denominada ’hora bruja’ que provoca volatilidad.
En la apertura del mercado, mientras Milán y Madrid suben un 0,12 % y un 0,10 %, respectivamente, Londres cae un 0,12 % y Fráncfort y París un 0,05 %, mientras el Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también se deja el 0,06 %.
El euro se deprecia un leve 0,07 % y se cambia a 1,171 unidades.
El Banco Central Europeo mantuvo su tipo de interés clave en el 2 %, como se esperaba ampliamente, pero mejoró sus perspectivas para el crecimiento económico en la eurozona, indicando que ahora espera un crecimiento de hasta el 1,4 % en 2025 y del 1,2 % en 2026.
«La economía ha sido resistente. Creció un 0,3 % en el tercer trimestre, principalmente debido a un mayor consumo e inversión», dijo la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la rueda de prensa del jueves.
Sin embargo, la confianza entre los consumidores alemanes caerá significativamente de cara a 2026, según datos publicados este viernes.
El índice de confianza del consumidor, publicado por el instituto de investigación de mercado GfK y el Instituto de Nuremberg para Decisiones de Mercado, cayó a 26,9 puntos en enero desde los 23,4 puntos ligeramente revisados a la baja.
Por su parte, el Banco de Inglaterra recortó los tipos de interés el jueves, como se esperaba ampliamente, pero persiste la incertidumbre sobre el próximo movimiento del banco central británico, ya que varios responsables del BOE destacaron su preocupación por las expectativas persistentemente altas de crecimiento salarial y las presiones inflacionarias estructurales, incluso cuando una caída en las ventas minoristas en noviembre destacó la falta de confianza de los consumidores.
Los inversores también están asimilando la noticia de que los líderes de la Unión Europea han aprobado un paquete de ayuda de 90.000 millones de euros (US$105.000 millones) durante los próximos dos años para financiar la defensa de Ucrania, acordando pedir prestado el dinero en lugar de utilizar activos rusos congelados.
Los gobiernos de la UE habían estado debatiendo si utilizar 210.000 millones de euros en activos rusos congelados, la mayoría de ellos en Bélgica, para respaldar un préstamo de reparaciones para Ucrania.
Pero al final, los líderes acordaron recaudar dinero mediante préstamos conjuntos respaldados por el presupuesto de la UE.
Los bancos centrales de Suecia y Noruega también celebraron reuniones de política monetaria, y ambos decidieron mantener los tipos de interés sin cambios, como se esperaba.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de Wall Street avanzan un comportamiento mixto, con subidas del 0,34 % para el Nasdaq y del 0,22 % para el S&P 500, mientras que el Dow Jones de Industriales se deja el 0,02 %, tras cerrar ayer los tres indicadores en positivo.
Los índices de Wall Street avanzaron el jueves después de que una lectura del índice de precios al consumidor de inflación más suave de lo esperado para noviembre impulsara algunas apuestas de que la Reserva Federal recortará aún más los tipos de interés en el próximo año.
Pero los analistas advirtieron que es poco probable que la lectura de noviembre influya en las perspectivas de tipos de la FED, dado que todavía se vio afectada por algunas interrupciones persistentes del cierre del gobierno en octubre.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo se encaminaban a una segunda semana consecutiva de descensos, ya que las persistentes preocupaciones sobre un exceso de oferta global, junto con las crecientes perspectivas de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, contrarrestaron las preocupaciones sobre las interrupciones en el suministro debido a un bloqueo de petroleros venezolanos.
En cuanto a las materias primas, el precio del oro cae un 0,25 % hasta los US$4.353,2 la onza, mientras el petróleo cae ligeramente.
El crudo Brent, de referencia en Europa, baja el 0,13 % hasta los US$59,72 el barril, y el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., también cede el 0,14 % hasta los US$55,93.
El martes, Trump anunció un bloqueo dirigido a los petroleros que transportan petróleo venezolano que ya están bajo sanciones estadounidenses, aunque no está claro cómo Estados Unidos haría cumplir este anuncio de manera significativa.
Trump también dijo, el jueves, que cree que las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania están «acercándose a algo» antes de una reunión de EE. UU. con funcionarios rusos este fin de semana.
Por último, el bitcoin sube un 2,46 %, hasta los US$87.689,2.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
