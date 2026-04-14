Premercado | Expectativa por nueva ronda de negociaciones entre EE. UU. e Irán mueve bolsas; petróleo baja

Bolsas de Asia-Pacífico
Los mercados bursátiles asiáticos subieron en compras generalizadas el martes, impulsados por fuertes ganancias en acciones tecnológicas y de semiconductores, mientras los inversores también asimilaban datos comerciales de China más débiles de lo esperado.
En Asia, el principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, ha cerrado con una subida del 2,43 % impulsado por el optimismo de nuevas negociaciones entre EE. UU. e Irán tras el fracaso de la primera ronda de contactos.
Mientras, el índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó un 0,95 %, la bolsa de Shenzhen se anotó el 1,61 % y el Hang Seng sube un 1,52 %.
La confianza se vio moderada por nuevos datos de China que mostraron una marcada desaceleración en las exportaciones.
Los envíos al exterior aumentaron solo un 2,5 % interanual en marzo, sin alcanzar las expectativas de un incremento del 8,3 % y desacelerándose significativamente desde un aumento del 21,8 % en el período enero-febrero.
Las importaciones, por el contrario, saltaron un 27,8 %, superando con creces los pronósticos y señalando una demanda interna resiliente.
Los datos también mostraron que el superávit comercial de China se redujo bruscamente a alrededor de US$51.000 millones, muy por debajo de las expectativas, destacando la presión sobre el motor exportador del país en medio de una creciente incertidumbre global.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas, tras el cierre en negativo ayer, aunque con pérdidas moderadas, han abierto la sesión de este martes al alza gracias a la moderada caída del precio del petróleo, optimistas ante las expectativas de que se retomen las negociaciones entre EE. UU. e Irán.
En la apertura del mercado, la bolsa que más sube es la de Fráncfort, el 0,72 %; seguida de Madrid, con el 0,54 %; Milán, con el 0,49 %; París, con el 0,26 %; y Londres, con el 0,10 %.
El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también sube el 0,58 %.
En la agenda macroeconómica del día en España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha elevado al 3,4 % el repunte de la inflación en marzo por el encarecimiento de los combustibles debido a la guerra en Oriente Medio, lo que supone una décima más respecto al dato adelantado y 1,1 puntos más respecto a la tasa registrada en febrero.
Adicionalmente, en esta jornada se han conocido datos sobre la evolución al alza de la inflación en Alemania y en España de marzo.
Los precios mayoristas germanos crecieron en marzo el 4,1 % en tasa interanual (1,2 % en febrero) y el IPC español de marzo se revisa una décima al alza sobre el dato provisional, hasta el 3,4 %, con lo que aumenta 1,1 puntos respecto al mes anterior.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de Wall Street avanzan con leves subidas que son del 0,23 % para el Nasdaq, del 0,010 % para el Dow Jones de Industriales y del 0,09 % para el S&P 500, después de que ayer cerraran con subidas del 1,23 %, del 0,63 % y del 1,02 %, respectivamente.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que Irán se ha puesto en contacto con Washington para una nueva ronda de negociaciones, tras concluir sin acuerdo la del pasado fin de semana.
Tras estas declaraciones de Trump, se han reavivado las esperanzas de un posible acuerdo.
Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, aseguró este lunes que las negociaciones con Irán no fueron un fracaso total e insistió en que “han avanzado mucho” a la espera de que Irán acepte los puntos clave de sus peticiones.
El vicepresidente reconoció la reapertura del estrecho de Ormuz como un punto clave para alcanzar un acuerdo, aunque decidió dejar recaer la responsabilidad de este hecho sobre Teherán, diciendo que está en sus manos “hacerlo realidad”.
Sobre Ormuz, hoy se ha conocido que tres petroleros “han burlado” el bloqueo estadounidense iniciado ayer, y del programa nuclear que Estados Unidos propuso el fin de semana a Irán -una moratoria de 20 años en el enriquecimiento de uranio- que el país persa lo rechazó porque solo estaba dispuesto a asumir un plazo de 5 años.
Por otra parte, esta tarde se publicarán en Estados Unidos estadísticas laborales (creación semanal de empleo por la consultora ADP) y de precios de producción. También se conocerán los resultados de la gestora de fondos Blackrock y del banco JP Morgan.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Cabe resaltar que, para seguir los precios de las materias primas en tiempo real, los interesados pueden acceder a la sección de indicadores en la página web de Valora Analitik.
El oro y la plata registran avances, que en el caso del metal dorado son del 0,94 % con la onza en US$4.812,7, mientras que la plata sube el 2,93 % hasta los US$77,88 la onza.
Los futuros del crudo Brent, el referente mundial, cae un 1,5 % a US$97,88 por barril, y los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE.UU. disminuyen un 3,4 % a US$95,78.
Sin embargo, ambos contratos aún están por encima de los niveles previos a la guerra, y la Agencia Internacional de Energía ha advertido que los precios del petróleo aún no reflejan la profundidad del shock de suministro causado por la guerra de Irán.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
—