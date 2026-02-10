Premercado | Ganancias de acciones tecnológicas y datos de desempleo mueven bolsas mundiales

Bolsas de Asia-Pacífico
Los mercados bursátiles asiáticos extendieron las ganancias lideradas por el sector tecnológico el martes, mientras que las acciones japonesas tuvieron un rendimiento superior, disparándose a nuevos máximos históricos ya que los inversores celebraron el llamado “comercio Takaichi” tras la victoria electoral de la primera ministra Sanae Takaichi.
En Asia, el principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, subió este martes un 2,28 % gracias al auge de las tecnológicas niponas siguiendo a Wall Street, y a la euforia poselectoral tras la victoria de la primera ministra, Sanae Takaichi.
Por su parte, el índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó un 0,13 %, la bolsa de Shenzhen se anotó el 0,02 % y el Hang Seng de Hong Kong sube el 0,45 %.
Las ventas de TSMC, líder mundial en la fabricación de semiconductores avanzados, pulverizaron en enero un nuevo récord mensual al facturar en un solo mes 401.255 millones de dólares taiwaneses (10.688 millones de euros al cambio actual) en medio de la gran demanda global de chips para aplicaciones y dispositivos de inteligencia artificial.
Adicionalmente, las acciones tecnológicas en toda la región extendieron los avances recientes después de que las preocupaciones sobre la disrupción de la inteligencia artificial y las valoraciones desencadenaran una fuerte venta de acciones tecnológicas globales la semana pasada.
Los inversores asiáticos también están pendientes de datos económicos clave de EE. UU. más adelante esta semana, incluidos informes retrasados sobre empleo e inflación para obtener más pistas sobre las perspectivas para los tipos de interés y el crecimiento global.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas han abierto la sesión de este martes prácticamente planas tras los avances registrados ayer principalmente en Milán, Madrid que logró un nuevo récord histórico al situarse al cierre cerca de los 18.200 puntos, y Fráncfort, en una sesión en la que ya se ha conocido que Francia cerró 2025 con el desempleo al alza.
En la apertura del mercado con el euro depreciándose un leve 0,09 % pero situado en 1,190 unidades, la bolsa que más sube es la de París, el 0,16 %; seguida de Madrid, con el 0,11 %; y Milán, con el 0,04 %; mientras que Fráncfort cae el 0,08 % y Londres el 0,02 %
El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también cae un 0,02 %.
El calendario de datos económicos está prácticamente vacío en Europa, salvo por la tasa de desempleo francesa que subió al 7,9 % en el cuarto trimestre, desde el 7,7 % de los tres meses anteriores.
Dicho esto, gran parte de la atención de los inversores probablemente se centrará en la situación política del Reino Unido, ya que el primer ministro Keir Starmer lucha por su futuro en medio de la continua controversia sobre el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos.
Mercados de EE. UU. y América
Wall Street cerró este lunes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,04 %, mientras que el selectivo S&P 500 avanzó un 0,47 % y el tecnológico Nasdaq ganó un 0,90 %. Los futuros se encuentran a esta hora prácticamente planos con avances del 0,02 % en el primer caso, y caídas del 0,01 % y del 0,07 % respectivamente para el segundo y tercero.
En EE. UU., la atención se centra en la publicación de las ventas minoristas, en espera de conocer mañana la variación de las nóminas no agrícolas de enero que se estima que aumenten en 70.000 empleos, y la evolución de la tasa de desempleo, que se espera que se sitúe en un 4,4 % de la población activa, en una coyuntura marcada por la desaceleración del ritmo de contratación en los últimos meses.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo bajaron ligeramente el martes mientras las relaciones entre EE. UU. e Irán seguían tensas, manteniendo elevados los riesgos de interrupciones en el suministro desde Oriente Próximo.
En el caso de los metales preciosos, el oro desciende un 0,39 % hasta los US$5.060,4.
Por su parte, el petróleo Brent, de referencia en Europa, desciende el 0,10 % hasta los US$68,97, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., también cede el 0,17 % hasta los US$64,25.
Los índices de referencia subieron más de un 1 % el lunes después de que la Administración Marítima del Departamento de Transporte de EE. UU. aconsejara a los buques con bandera estadounidense que se mantuvieran lo más alejados posible del territorio iraní al pasar por el Estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán.
Aproximadamente una quinta parte del petróleo consumido a nivel mundial pasa por el Estrecho de Ormuz entre Omán e Irán, lo que hace que cualquier escalada en la zona suponga un riesgo importante para el suministro mundial de petróleo.
La advertencia se emitió incluso cuando los países señalaron progresos durante las recientes conversaciones del fin de semana y prometieron participar en más discusiones sobre el programa nuclear de Teherán.
Finalmente, el bitcoin cede el 2,17 % hasta los US$68.843,6.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
—