Premercado | Guerra en Irán entra en su tercera semana: bolsas y petróleo a la expectativa

Bolsas de Asia-Pacífico
Los mercados de valores asiáticos cerraron hoy con movimientos volátiles ante el temor global generalizado por la guerra en Medio Oriente.
La guerra en Irán entra en su tercera semana con el presidente estadounidense Donald Trump pidiendo ayuda internacional para reabrir el cerrado estrecho de Ormuz.
La estrecha vía fluvial al sur de Irán, por la que pasa una quinta parte del suministro mundial de petróleo, se ha convertido en un punto focal importante para la economía mundial. Al bloquear la mayor parte del tráfico de petroleros por el estrecho, Teherán ha privado efectivamente a las grandes economías, especialmente en Asia, de fuentes clave de energía.
«El problema central en el corazón de la guerra de Irán desde la perspectiva de los mercados permanece inalterado: Estados Unidos e Israel están ganando en el sentido militar convencional, pero el régimen iraní está firmemente atrincherado en el poder, y Teherán está teniendo éxito en mantener a la economía global como rehén al cerrar Ormuz», dijeron analistas de Vital Knowledge.
El salto del precio del petróleo se ha convertido en un dolor de cabeza particular para Trump, cuyo asalto conjunto con Israel contra Irán ha mostrado pocos signos de disminuir. Ha habido especulaciones en torno al plan de Washington para —y eventual salida de— una campaña que se ha expandido para impactar gran parte de la región de Oriente Próximo, incluidos grandes países productores de petróleo en el Golfo Pérsico.
Los ataques de Trump contra Irán parecen haber tenido ya un efecto tangible en casa en Estados Unidos. Los precios de la gasolina en los surtidores han aumentado, una tendencia que los analistas han sugerido podría impactar al Partido Republicano de Trump de cara a las cruciales elecciones de mitad de mandato en noviembre.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas han abierto este lunes prácticamente planas pendientes del desarrollo de la guerra en Irán y por tanto del precio del petróleo, en una semana en la que los bancos centrales decidirán su próxima política monetaria.
En la apertura del mercado, con el euro apreciándose el 0,12 % y cambiándose a 1,143 unidades, mientras la Bolsa de Londres, la de Fráncfort y la de París suben un 0,32 %, un 0,15 % y un 0,08 %, la de Milán cae un 0,08 % y la de Madrid el 0,03 %.
El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, sube el 0,0,7 %.
A medida que los precios del petróleo y el gas se han disparado, también lo han hecho los costes de endeudamiento en el continente, reflejando en parte las preocupaciones de que el Banco Central Europeo pueda verse obligado a considerar nuevamente subidas de tipos de interés. El Stoxx 600 ha estado bajo presión, cayendo más del 5 % desde su pico previo a la guerra.
El BCE, junto con una serie de otros bancos centrales globales incluida la Reserva Federal, anunciará su última decisión de política monetaria más adelante esta semana. A pesar de los combates en Oriente Próximo, los economistas esperan que el BCE mantenga los tipos inalterados durante el resto de 2026, según una encuesta de Reuters.
«No se espera que los bancos centrales hagan cambios importantes en la política monetaria este mes, pero observen de cerca cómo la Fed y otros evalúan las perspectivas de inflación tras el aumento de los precios del petróleo», dijo Laurence Booth, director global de mercados de CMC Markets.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros en EE. UU. apuntan al alza el lunes, mientras los inversores evalúan la longevidad del asalto estadounidense-israelí sobre Irán.
El contrato de futuros del Dow había subido 141 puntos, o un 0,3 %, los futuros del S&P 500 habían ganado 33 puntos, o un 0,5 %, y los futuros del Nasdaq 100 habían saltado 131 puntos, o un 0,5 %.
Los principales índices de Wall Street cayeron la semana pasada, arrastrados por un fuerte repunte en los precios del petróleo debido a las preocupaciones sobre las restricciones de suministro global.
Además de la guerra en Irán, los inversores se preparan para una serie de decisiones sobre tipos de interés de los bancos centrales esta semana.
Encabezando la lista de reuniones de política monetaria estará la Reserva Federal, que se espera ampliamente que deje los costes de endeudamiento inalterados al concluir su reunión de dos días el miércoles.
El presidente de la Fed, Jerome Powell, que está previsto que deje el timón de la Fed en mayo, también utilizará una de sus últimas ruedas de prensa posteriores a la decisión para proporcionar comentarios frescos tanto sobre el mercado laboral estadounidense como sobre la inflación.
Los datos recientes de empleo fueron mucho más débiles de lo anticipado, subrayando el terreno inestable en el que puede estar el empleo. Al mismo tiempo, las presiones inflacionarias podrían estar intensificándose debido a la guerra de Irán. Estas tendencias amenazan con tirar de la Fed en dos direcciones: por un lado, recortar los tipos puede apoyar la contratación, pero arriesga exacerbar la inflación; por otro, elevar los tipos puede frenar el crecimiento de los precios, aunque a riesgo de afectar el panorama laboral.
Los mercados estarán atentos a cualquier pista sobre cómo la Fed pretende navegar estas fuerzas opuestas en los próximos meses.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo suben en un comercio volátil el lunes, ya que los mercados permanecieron en gran medida nerviosos por más interrupciones de suministro de Oriente Próximo. El crudo había caído brevemente después de que Trump pidiera a otros países, incluida China, que ayudaran a restaurar el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz.
Los funcionarios estadounidenses continuaron afirmando que la guerra en Irán terminará rápidamente, mientras que Teherán dijo que permanecía fuerte y listo para defenderse.
Por otra parte, la Agencia Internacional de Energía dijo durante el fin de semana que comenzará a liberar 411,9 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia, mientras se mueve para compensar posibles shocks de suministro.
Los futuros del petróleo Brent, el referente mundial, subieron un 2,7 % hasta US$105,90 por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate subieron un 2 % hasta US$98,75 por barril. El petróleo había subido anteriormente hasta un 3 % antes de recortar ganancias para cotizar brevemente sin cambios.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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