Premercado | Mercados globales mixtos con tecnológicas recibiendo impulso de IA; petróleo sube

Bolsas Asia-Pacífico
Las acciones asiáticas mostraron un comportamiento mixto el viernes, ya que las acciones tecnológicas avanzaron siguiendo los resultados positivos del referente en fabricación de chips TSMC, pero las pérdidas en otros sectores limitaron las ganancias generales.
En Asia, el principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó este viernes un 0,32 %, en la segunda jornada consecutiva marcada por la recogida de beneficios.
Mientras el índice de referencia de la bolsa de Shanghái cayó un 0,26 %, la bolsa de Shenzhen se dejó el 0,18 % y el Hang Seng de Hong Kong desciende un 0,55 %.
El Nikkei y el Hang Sang enfrentaron cierta toma de beneficios en nombres importantes después de marcar un fuerte comienzo de año. Las preocupaciones sobre una disputa diplomática entre China y Japón también siguieron presentes.
La atención siguió centrada en los esfuerzos de Pekín para liberar más estímulos y apoyar la economía china, después de que los datos de diciembre mostraran algunos signos de mejora, especialmente en el gasto chino.
Los mercados están a la espera de datos clave del Producto Interno Bruto (PIB) para el cuarto trimestre que se publicarán el lunes, para obtener señales más definitivas sobre la economía china. Se espera que el PIB se haya acelerado en medio de las continuas medidas de estímulo de Pekín y a medida que las vacaciones de fin de año fomentaron el gasto.
La atención se centrará en si la economía alcanzó el objetivo anual de PIB del 5 % establecido por Pekín.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas han abierto la sesión de este viernes en negativo, a pesar del cierre en positivo ayer de Wall Street tras dos días de caídas y del impulso de nuevo de todo lo ligado a la inteligencia artificial (IA) por los buenos datos presentados por la mayor fabricante de chips TSMC.
En la apertura del mercado, con el euro estable cambiándose a 1,161 unidades, las bolsas europeas registran caídas: Londres, del 0,28 %; Madrid, del 0,22 % y luchando por mantener el nivel de los 17.600 puntos; Milán, del 0,18 %; Fráncfort, del 0,15 %; y París, del 0,10 %.
El Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, se deja el 0,08 %.
Se ha conocido que la inflación en Alemania se mantuvo en 2025 en el 2,2 %, el mismo valor registrado en 2024, según informó este viernes la Oficina Federal de Estadística (Destatis), que destacó que la subida de los precios interanual en diciembre fue del 1,8 %.
El mercado no registra el nuevo impulso de todo lo relacionado con la IA después de que el beneficio de TSMC ascendiera a 1,71 billones de dólares taiwaneses (US$54.346 millones, 46.705 millones de euros) en 2025, el 46,4 % más que en 2024.
Mercados de EE. UU. y América
Una reunión entre altos funcionarios estadounidenses y los ministros de Asuntos Exteriores danés y groenlandés a principios de semana no logró un acuerdo sobre el futuro del territorio ártico, con la primera ministra danesa Mette Frederiksen declarando que seguía existiendo un “desacuerdo fundamental” con EE. UU. después de que el presidente Donald Trump insistiera nuevamente en que su país “necesita” Groenlandia.
Frederiksen también advirtió que un conflicto con EE. UU. sobre Groenlandia podría significar el fin de la OTAN, la alianza militar internacional a la que pertenecen tanto EE. UU. como Dinamarca, junto con muchas otras naciones europeas.
Adicionalmente, una fractura de la alianza podría significar que los países europeos se enfrenten a rebajas de calificación crediticia de un nivel, según el principal analista soberano de Fitch.
Este viernes, la Reserva Federal (FED) publicará las cifras de producción industrial de EE. UU. de diciembre, en un momento en que la actividad en el sector sigue mostrando cierta debilidad.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo subieron ligeramente el viernes, consolidándose después de las fuertes pérdidas de la sesión anterior, ya que las preocupaciones sobre un ataque inmediato de EE. UU. contra Irán disminuyeron, aliviando los riesgos de suministro.
En el mercado de materias primas, el petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 1,23 % y el barril se sitúa en US$64,60. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., escala el 1,32 % hasta los US$59,97.
Ambos contratos se desplomaron más de un 4 % en la sesión anterior después de que el presidente Trump dijera que la represión de Teherán contra los manifestantes estaba disminuyendo, aliviando las preocupaciones sobre posibles acciones militares que podrían interrumpir el suministro de petróleo.
Dicho esto, los índices de referencia del crudo todavía están en camino de terminar la semana prácticamente sin cambios, después de haber alcanzado máximos de varios meses a principios de semana tras el estallido de protestas en Irán.
El oro también continúa registrando, al igual que ayer, un moderado descenso del 0,30 %, con la onza en US$4.609,9.
Por último, el bitcoin sube un leve 0,06 % hasta US$95.609,6.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
