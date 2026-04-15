Premercado | Mercados siguen atentos al conflicto en Medio Oriente tras nuevos anuncios de Trump; petróleo sube

Bolsas de Asia-Pacífico
Las acciones asiáticas ampliaron su repunte el miércoles, con las acciones tecnológicas siguiendo las fuertes ganancias de Wall Street, mientras que el optimismo cauteloso sobre un posible avance diplomático entre EE. UU. e Irán impulsó la confianza general del mercado.
El Nikkei 225 de Japón avanzó alrededor de un 1 %, manteniéndose cerca de niveles récord. El índice Topix en general subió un 0,3 %.
El Kospi de Corea del Sur superó al resto, saltando más de un 3 % y superando la marca de 6.100 puntos intradía, volviendo cerca de los máximos históricos alcanzados a principios de este año.
Las ganancias fueron impulsadas por un repunte en los fabricantes de chips de memoria ante las expectativas de una demanda sostenida vinculada a la inteligencia artificial.
Por su parte, las acciones de SK Hynix alcanzaron un nuevo máximo histórico, mientras que las acciones de Samsung Electronics también subieron.
Adicionalmente, el índice Shanghai Composite de China subió un 0,4 %, mientras que el Hang Seng de Hong Kong saltó más de un 1 %.
El Straits Times Index de Singapur subió un 0,4 %, y el S&P/ASX 200 de Australia avanzó un 0,2 %. Los futuros vinculados al Nifty 50 de India se mantuvieron en gran medida inalterados.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas cotizan con signo dispar, aunque predominan las pérdidas, en un contexto de incertidumbre a la espera que de Estados Unidos e Irán retomen las negociaciones de paz, y mientras el precio del petróleo brent sube de nuevo por encima de los US$96 el barril.
La bolsa de París desciende el 0,60 %, Madrid el 0,55 %, el índice Euro Stoxx 50 el 0,35 % y Milán el 0,10 %.
Fráncfort, por su parte, sube el 0,10 % y la bolsa de Londres el 0,06 %.
En el Viejo Continente se ha conocido que la inflación interanual en Francia subió hasta el 1,7 % en marzo, ocho décimas más que en febrero, a causa de la subida de los precios de la energía, provocado por la guerra en Oriente Medio.
Asimismo, se ha publicado el dato de la producción industrial en la eurozona y el conjunto de la Unión Europea, que repuntó un 0,4 % en febrero en comparación con el mes anterior, según las primeras estimaciones de la oficina comunitaria de estadística Eurostat.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros sobre los principales indicadores de Wall Street adelantan una jornada con mínimas caídas, a la espera de que en Estados Unidos, la gran banca concluya la presentación de sus cuentas del primer trimestre con Morgan Stanley y Bank of America.
Los mercados están a la espera de avances en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, mientras se mantiene el bloqueo en el estrecho de Ormuz.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido que las conversaciones podrían reanudarse en los próximos dos días en Pakistán.
También ha dicho que la guerra con Irán está “cerca de terminar” y que Teherán está buscando llegar a un acuerdo rápidamente.
EE. UU. ha continuado bloqueando los puertos iraníes, con funcionarios militares estadounidenses diciendo que el comercio marítimo dentro y fuera del país se ha detenido por completo.
Trump impuso las restricciones a principios de esta semana después de que las conversaciones en Pakistán no lograran un acuerdo de alto el fuego permanente inmediato, aunque los expertos habían minimizado las esperanzas de que se pudiera asegurar un acuerdo en un período de tiempo tan corto.
El bloqueo amenazó con aumentar las preocupaciones sobre los flujos de suministro de petróleo a través del Golfo Pérsico, que se han reducido a un goteo durante la guerra.
Pero el Wall Street Journal ha informado que más de 20 buques comerciales han logrado pasar por el Estrecho de Ormuz recientemente, señalando una posible mejora en el movimiento a través de la vital vía navegable frente a la costa sur de Irán.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
El barril de petróleo brent, el de referencia en Europa, avanza el 1,56 % hasta los US$96,27. Por su parte, el West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos, se revaloriza el 0,91 % hasta los US$92,11.
El gas natural en el mercado europeo de los Países Bajos baja el 0,67 % y se negocia a 42,31 euros el megavatio hora.
La onza troy de oro cotiza en los US$4.791,1 tras bajar el 1,04 %, mientras que la plata cae el 1,31 % hasta los US$78,46.
Finalmente, el bitcoin se negocia a US$73.942 bajando el 0,28 %.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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