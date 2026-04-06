Premercado | Petróleo Brent sube a US$110 ante nuevas amenazas de Trump a Irán; varias bolsas no operan por festivos

Bolsas de Asia-Pacífico
Los mercados de valores asiáticos no operaron hoy en su mayoría por el período festivo con motivo del Día de Barrido de Tumbas, celebrado este domingo en China.
Los mercados de China continental retomarán su actividad este martes y el de Hong Kong lo hará el miércoles.
Sí ha operado el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, que ha subido el 0,55 % este lunes.
Y los inversores están pendientes de las últimas noticias sobre la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán.
Según Reuters, Irán y EE. UU. han recibido un plan por parte de Pakistán para poner fin a las hostilidades que permitirá reabrir el estrecho de Ormuz, lo cual no ha sido confirmado por ninguna de las partes.
Mercados de Europa
Las cuatro bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia) y los mercados de deuda no abrirán hoy, Lunes de Pascua, al igual que el resto de plazas europeas como el DAX alemán, el CAC de París, el FTSE 100 británico y el FTSE MIB italiano.
La bolsa española y el resto de mercados del Viejo Continente tampoco cotizaron el pasado Viernes Santo, aunque sí lo hicieron el Jueves Santo.
Según el calendario establecido por Bolsas y Mercados Españoles (BME), el mercado cuenta en este año con cinco festivos, uno menos que en 2025.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros en EE. UU. operan mixtos, mientras los precios del petróleo subían aún más después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, amenazara con atacar las centrales eléctricas y puentes de Irán si el estrecho de Ormuz no se abre antes del martes.
Los futuros del S&P 500 bajaron un 0,3 % hasta los 6.603,0 puntos, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,2 % hasta los 24.175,75 puntos. Los futuros del Dow Jones descendieron un 0,4 % hasta los 46.535,0 puntos.
El retroceso se produjo tras un fuerte cierre en Wall Street la semana pasada, cuando los inversores compraron acciones castigadas después de varias sesiones de volatilidad vinculadas al conflicto con Irán.
Durante la semana, el Dow Jones Industrial Average subió un 3 %, el S&P 500 ganó un 3,4 % y el Nasdaq Composite avanzó un 4,44 %, marcando la primera ganancia semanal en seis semanas para los tres principales índices.
Los mercados también digirieron el informe de nóminas de EE. UU. del viernes, publicado mientras los mercados de acciones estaban cerrados por el Viernes Santo.
Las nóminas no agrícolas aumentaron en 178.000 empleos en marzo tras una caída revisada de 133.000 en febrero, mientras que la tasa de desempleo bajó al 4,3 % desde el 4,4 %, señalando la continua resistencia del mercado laboral.
«Un fuerte repunte del empleo sugiere que la economía estadounidense está en una posición decente para capear los vientos en contra económicos del conflicto de Oriente Próximo», dijeron los analistas de ING.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo, para la referencia Brent, suben otra vez a US$110, marcando una nueva barrera en medio de la tensión entre EE. UU. e Irán.
Los precios del crudo suben más de un 2 % en las operaciones del lunes, prolongando el aumento de la semana pasada mientras los traders valoraban una interrupción prolongada del suministro a través de uno de los puntos de estrangulamiento energéticos más críticos del mundo.
Por otro lado, el bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, sube este lunes con fuerza, más del 3 %, y cotiza cerca de los US$70.000, mientras el oro y la plata registran una tendencia mixta, en una jornada en la que el mercado sigue pendiente de las tensiones en Irán.
Mientras que el oro sube un leve 0,24 %, hasta los US$4.684 por onza y la plata, por su parte, cae el 0,71 %, hasta los US$72,5.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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