Premercado | Powell concentrará la atención de los mercados en día de decisión de la Fed

Bolsas de Asia-Pacífico
En Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cerró plano este miércoles a pesar del auge en el sector de las tecnológicas y semiconductores, – El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se elevó este miércoles un 1,69 %; el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái ganó un 0,27 %; el parqué de Shenzhen se anotó el 0,09 %; y el Hang Seng de Hong Kong, a falta del cierre, avanza el 2,41 %.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas han abierto la sesión de este miércoles con tono mixto, con leves alzas y bajas, pendientes de las declaraciones del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, tras el previsible mantenimiento por el organismo de los tipos de interés en el rango entre el 3,50 % y el 3,75 %.
En la apertura del mercado, con el euro retrocediendo el 0,49 % y por debajo de la cota de US$1,20 que ha llegado a alcanzar, se encuentra en 1,198 unidades, y el oro apreciándose un 3,97 %, con un nuevo máximo histórico en 5.323,19 dólares la onza, la bolsa de París cae el 0,63 %; la de Fráncfort, el 0,11 %; y la de Madrid, el 0,08 %; Londres y Milán suben el 0,02 % en ambos casos.
El Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas registra una subida del 0,34 %.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de Wall Street operan al alza este miércoles, en una jornada marcada tanto por la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) como por la presentación de resultados de tres de las mayores tecnológicas de Estados Unidos: Microsoft, Meta y Tesla.
El Nasdaq lidera las ganancias con un avance del 0,96 %, mientras que el S&P 500 sube 0,42 % y el Dow Jones de Industriales registra un alza más moderada, del 0,10 %.
La atención del mercado está puesta especialmente en la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre las 2:00 p.m., hora Colombia, posterior a la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que concluye este miércoles tras dos días de deliberaciones. El consenso del mercado da por descontado que el banco central mantendrá las tasas de interés sin cambios, aunque se considera poco probable que Powell se refiera a las recientes injerencias del presidente de EE. UU., Donald Trump, que han reavivado el debate sobre la independencia del organismo.
Se espera que la Fed deje las tasas oficiales en el rango de 3,50 % – 3,75 %, luego de haberlas reducido en tres ocasiones consecutivas.
“Lo más relevante será el mensaje de Powell sobre la evolución de la inflación y del mercado laboral en los próximos meses y, en consecuencia, si el banco central contempla o no nuevas rebajas de los tipos de interés”, señalan desde Link Securities.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
El petróleo Brent de referencia en Europa registra una caída del 0,18 %, y el barril se encuentra en US$66,47, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., sube el 0,06 %, hasta los US$62,43, antes de la apertura de la Bolsa de Nueva York.
El bitcóin se muestra estable, con una subida del 0,09 %, y se encuentra en US$ 89.039,3.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
—