Premercado | Precio del petróleo sube pese a nuevo plan de Trump en Ormuz: datos en Europa y EE. UU. en la agenda

Bolsas de Asia-Pacífico
Las acciones asiáticas subieron el lunes, con las acciones surcoreanas alcanzando máximos históricos, mientras que Hong Kong también avanzó impulsado por la fortaleza del sector tecnológico relacionada con la IA.
El Kospi de Corea del Sur fue el mejor desempeño en Asia, disparándose un 3,5 % hasta un máximo histórico de 6.828,33 puntos.
El índice Hang Seng de Hong Kong saltó un 1,7 %, ayudado por un repunte en las acciones tecnológicas locales.
Empresas importantes como Baidu Inc, Semiconductor Manufacturing International Corp y Xiaomi Corpse dispararon más del 4 % cada una y fueron los principales impulsores del Hang Seng.
Baidu recuperó parte de las pérdidas de la semana pasada, mientras que SMIC se mantuvo optimista en medio del persistente entusiasmo sobre las perspectivas de IA de China, que beneficiarán enormemente al fabricante de chips. Xiaomi subió después de que dijera que vendió más de 30.000 vehículos eléctricos en abril, un importante repunte respecto al mes anterior.
Los mercados asiáticos en general estuvieron mayormente al alza, tomando señales positivas de las ganancias de Wall Street la semana pasada. El índice Straits Times de Singapur subió un 0,5 %, mientras que los futuros del índice Nifty 50 de India subieron un 0,1 %.
Mercados de Europa
La mayoría de las bolsas europeas bajan alrededor del 1,5 %, afectadas por el repunte del precio del petróleo del 5 %, pese al plan de Estados Unidos para escoltar a los barcos bloqueados por el cierre del estrecho de Ormuz.
Con Londres cerrado por festivo, Madrid pierde el 2,16 %, el índice Euro Stoxx 50 el 1,68 %, París el 1,5 %, Milán el 1,41 % y Fráncfort el 0,72 %.
La jornada también está marcada por el aviso del presidente estadounidense, Donald Trump, de aumentar hasta el 25 % los aranceles para coches y camiones procedentes de la Unión Europea porque, en su opinión, Europa no está cumpliendo con el acuerdo comercial firmado el pasado mes de agosto.
Además, esta mañana se publicaron los datos del crecimiento de la actividad manufacturera en abril en la zona euro, España, Italia y Francia. También se publicaron estas cifras en Alemania, donde descendió.
Asimismo, se difundieron datos de la confianza de los inversores en la zona euro de mayo, que mejoró casi tres puntos, hasta -16,4.
Mercados de EE. UU. y América
El viernes pasado, el índice Dow Jones de Industriales cayó el 0,31 %, mientras que el S&P 500 subió el 0,29 % y el Nasdaq Composite el 0,89 %, con lo que estos indicadores registraron nuevos récords, en 7.230 y 25.114 puntos, respectivamente.
Los futuros sobre estos índices bajan alrededor del 0,5 % hoy.
El “Proyecto Libertad” de Estados Unidos para escoltar por el estrecho de Ormuz a los barcos retenidos en el golfo Pérsico se encuentra con la respuesta de Irán, que considera que esa iniciativa será respondida duramente por ser una violación del alto el fuego.
Además, Irán asegura haber detenido a destructores estadounidenses que querían pasar por el bloqueado estrecho de Ormuz, y señala estar negociando con Omán para abrir este paso marítimo.
En otra línea, la OPEP+, reunida ayer, acordó aumentar la producción diaria de petróleo en 188.000 barriles a partir de junio, lo que para Renta 4 Banco no tendrá una “efecto relevante esperado sobre la producción a corto plazo ante la imposibilidad de exportar su producción por el cierre de Ormuz”.
Esta tarde se publicarán en Estados Unidos los pedidos de bienes duraderos y varios resultados empresariales, como los de Palantir o Berkshire Hathaway.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
El precio del barril de Brent, de referencia en Europa, sube el 5,15 % hasta US$113,66, de momento el máximo del día. Mientras, el petróleo West Texas Intermediate se aprecia el 4,31 % hasta US$106,31.
El gas natural en el mercado de los Países Bajos sube el 2,75 % hasta 47,39 euros el megavatio hora.
Por otra parte, la onza troy de oro pierde el 1,63 % y se negocia a US$4.538,8, mientras que la plata pierde el 3,4 % hasta US$72,8.
Finalmente, el bitcoin baja el 0,24 % y se cambia a US$79.822,75, aunque esta madrugada ha superado los US$80.000, precio desconocido desde finales de enero.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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