Premercado | Fuerte subida de la bolsa de Japón por tecnología y alta probabilidad de recorte de tasas en EE. UU.

Bolsas Asia-Pacífico
La mayoría de los mercados bursátiles asiáticos se mantuvieron contenidos el jueves, siguiendo las modestas ganancias de Wall Street en medio de expectativas de un recorte de tasas de la Reserva Federal, mientras que las acciones japonesas subieron considerablemente con avances en tecnología y fabricantes de chips.
El principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, subió este jueves un 2,33 % gracias a las empresas tecnológicas, en particular las del sector de la inteligencia artificial (IA), y tras el buen resultado de la subasta de deuda a 30 años al saldarse con la mayor demanda desde 2019, a pesar de que el mercado otorga ya una probabilidad superior al 90 % de que el BOJ suba 25 puntos básicos los tipos de interés el 19 de diciembre.
Por su parte, el índice de referencia de la bolsa de Shanghái cayó un 0,06 %, la bolsa de Shenzhen ganó el 0,4 % y el Hang Seng subió el 0,53 %.
En Australia, se publicó el jueves la balanza comercial de octubre, mostrando que el superávit comercial creció ligeramente por debajo de las expectativas, ya que las exportaciones se desaceleraron bruscamente debido a la débil demanda extranjera de las principales materias primas del país.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas han abierto la sesión de este jueves en positivo tras la fuerte subida registrada por la bolsa de Japón, a pesar de que el mercado prevé que el BOJ suba tipos en su próxima reunión.
En la apertura del mercado, con el euro depreciándose el 0,06 % y cambiándose a 1,166 unidades, la bolsa que más sube es la de Fráncfort, el 0,65 %; seguida de Madrid, con el 0,50 %; Milán, con el 0,30 %; Londres, con el 0,21 %, y París, con el 0,01 %.
El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, también sube el 0,39 %.
Los datos de actividad de construcción para la región de la eurozona se publicarán hoy, pero la mayoría de las miradas estarán puestas en las cifras de ventas minoristas de octubre para obtener pistas sobre la salud del consumidor.
Se espera que las ventas minoristas se mantengan estables en octubre en términos mensuales en la eurozona, una ligera mejora respecto a la caída del 0,1 % observada el mes anterior.
Además, el Banco Central Europeo también se reúne a finales de este mes, pero, a diferencia de la Fed, se espera ampliamente que mantenga los tipos de interés inalterados en su última reunión del año.
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, declaró el miércoles que los indicadores de inflación subyacente están en línea con el objetivo del banco central y que la inflación permanecerá cerca del objetivo del 2 % del banco en los próximos meses.
Añadió que las proyecciones del personal del Eurosistema, que se publicarán el 18 de diciembre, proporcionarán más información sobre las expectativas de crecimiento e inflación.
Por otra parte, en Europa este jueves, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) publica su informe anual de transparencia, en el que se describen los riesgos a los que están sometidas las entidades financieras y que permite la comparación entre los principales bancos de los 26 países que están bajo su supervisión.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de Wall Street, tras los avances registrados ayer del 0,86 % para el Dow Jones de Industriales, del 0,30 % para el S&P 500 y del 0,17 % para el Nasdaq, se muestran planos a esa hora.
El informe de nóminas privadas ADP mostró una desaceleración en la contratación, mientras que el índice ISM de servicios indicó una actividad más suave en el sector servicios.
El principal dato económico restante de la semana será el informe de inflación de gastos de consumo personal del viernes, que podría influir aún más en las expectativas sobre la política de la Fed.
Los operadores están descontando aproximadamente un 90 % de probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos de la FED el 10 de diciembre, según la herramienta CME FedWatch.
En EE. UU. hoy se publicarán los datos preliminares de diciembre de la universidad de Michigan sobre percepción, situación actual, expectativas a 1 año y a 5 años, así como los datos de septiembre de ingresos personales y gasto de personal.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo subieron el jueves después de más ataques a la infraestructura petrolera rusa que aumentaron las amenazas al suministro global, sumándose a la falta de progreso en los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Ucrania.
En cuanto a las materias primas, el oro se deprecia el 0,23 % y la onza se encuentra en US$4.222,5, mientras que el petróleo registra subidas en torno al 0,50 %.
El crudo Brent, de referencia en Europa, escala el 0,40 % y el barril se encuentra en US$62,93 dólares. El West Texas Intermediate (WTI), por su parte, sube el 0,54 % hasta los US$59,27 el barril.
Un informe de Reuters el miércoles, citando fuentes, indicó que las fuerzas ucranianas atacaron el oleoducto Druzhba en la región central rusa de Tambov, reavivando las preocupaciones sobre posibles interrupciones en las exportaciones de petróleo ruso.
Al mismo tiempo, las conversaciones de paz de alto nivel entre funcionarios estadounidenses y rusos concluyeron sin ningún avance a principios de esta semana.
Por último, el bitcoin tras las subidas registradas ayer, cede a esta hora el 0,35 % y se encuentra en US$93.433.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
—