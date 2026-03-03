Premercado | Tensión en Medio Oriente sigue moviendo bolsas; precio del petróleo continúa subiendo tras nuevas amenazas

Bolsas de Asia-Pacífico
La mayoría de las acciones asiáticas cayeron aún más el martes mientras las hostilidades entre Estados Unidos, Israel e Irán mostraban pocos signos de cesar, con los mercados surcoreanos liderando las pérdidas en operaciones de recuperación tras un fin de semana largo.
En Asia se han impuesto las ventas. El Kospi surcoreano se ha hundido un 7,24 %; el Nikkei de Tokio, el 3,06 %; la bolsa de Shanghái, el 1,43 %; y el Hang Seng de Hong Kong, el 1,12 %.
Las pérdidas en los mercados chinos fueron relativamente moderadas mientras los inversores esperaban más señales sobre estímulos de una serie de próximas reuniones de política económica, mientras que Hong Kong se benefició de las ganancias en acciones energéticas y tecnológicas.
Las acciones de aerolíneas y turismo cayeron en toda Asia, mientras que las acciones energéticas se dispararon por las ganancias en los precios del petróleo.
En otro lado, el gasto de capital aumentó considerablemente en el cuarto trimestre, señalando cierta resistencia en el crecimiento. Pero datos separados mostraron que la tasa de desempleo de Japón creció inesperadamente en enero.
Algunas declaraciones con tendencia restrictiva del Banco de Japón también pesaron, después de que el vicegobernador Ryozo Himino dijera el lunes que el banco central probablemente seguirá elevando los tipos de interés.
Mercados de Europa
Las principales bolsas europeas prolongan la corrección y en la apertura de este martes registran caídas del entorno del 2 %, afectadas por las tensiones en Oriente Medio, tras los ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel.
En la apertura del mercado, y mientras el euro sigue a la baja y se cambia a 1,163 unidades, destaca el descenso de Madrid del 2,34 %. Milán también baja el 2,27 %, Fráncfort el 2,03 % París el 1,72 % y Londres el 1,42 %.
El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, ha abierto con una descenso del 2,08 %, en una jornada en la que el mercado también estará a la espera de conocer la estimación preliminar de la inflación en la eurozona de febrero.
El dato preliminar de inflación al consumidor de la eurozona para febrero se publicará hoy, y será de particular interés ya que los precios de la energía continúan aumentando.
Sobre el contexto internacional, el director de inversiones financieras de Mutualidad, Pedro del Pozo, advierte de que “mientras Ormuz siga cerrado de facto, la presión sobre los mercados continuará”, ya que tal y como ha explicado, este enclave, uno de los más importantes del mundo para la geopolítica, también lo es para el mundo financiero.
“En el actual contexto financiero internacional, uno de los principales miedos del mercado consiste en una vuelta al primer plano de las presiones inflacionistas. O más exactamente, que los bancos centrales no sean capaces de actuar adecuadamente, si estas presiones vuelven a aparecer”, ha dicho el experto.
Del Pozo recuerda que “la correa de transmisión de estos repuntes de la inflación es naturalmente, el precio de la energía y, de manera más concreta, el petróleo y el gas”.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros de Wall Street adelantan una sesión bajista, con caídas superiores al 1 %.
Los informes indicaron que la embajada estadounidense en Riad fue atacada con misiles, al igual que los centros de datos de Amazon en los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, mientras Irán tomó represalias lanzando ataques en varios países de Oriente Próximo. Esto ha puesto en duda el estatus de refugio seguro de ciudades del Golfo como Dubái como nunca antes.
Además, Israel declaró que estaba atacando simultáneamente a Irán y Líbano, después de que el grupo militante Hezbollah, respaldado por Teherán, atacara Tel Aviv con misiles y drones.
El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el martes que ha ordenado la salida del personal gubernamental estadounidense no esencial y miembros de sus familias de Bahréin, Irak y Jordania.
Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump declaró durante la noche que Estados Unidos hará “lo que sea necesario” para lograr sus objetivos militares, sugiriendo que las operaciones podrían durar varias semanas.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los precios del petróleo continuaron disparándose, sumándose a las fuertes ganancias de la sesión anterior, ya que las amenazas a los flujos a través del Estrecho de Ormuz continuaron respaldando las preocupaciones sobre interrupciones del suministro.
El oro baja este el 0,31 % hasta los US$5.306,58, mientras que la plata cede el 3,79 % hasta los US$85,98.
La escalada del conflicto y el miedo a que se pueda producir una interrupción de los flujos de energía en el estrecho de Ormuz, eleva el precio del gas y del petróleo nuevamente.
Así, el gas se dispara el 28,53 % hasta los US$55,71, mientras que el precio del crudo brent, el de referencia en Europa, se revaloriza el 3,69 % hasta los US$80,6.
En la víspera, el precio del gas llegó a dispararse más del 50 %, y el brent el 10 %.
Las tensiones se han intensificado después de que funcionarios iraníes prometieran atacar cualquier barco que intente pasar por el Estrecho de Ormuz, aumentando la perspectiva de interrupciones en los flujos de crudo de los principales productores del Golfo.
Por último, el bitcoin se deja el 2,58 % hasta los US$67.658,26.
