Puma destrona a Nike: El balón de la Premier League cambia de dueño tras 25 años

Un disparo de Dominik Szoboszlai desde más de 25 metros, que se metió en el ángulo de la portería del Arsenal, no solo selló una importante victoria para el Liverpool en la Premier League, sino que también puso el foco en un cambio histórico que está redefiniendo la Premier League: después de un cuarto de siglo de lealtad, el fútbol inglés ha dejado atrás su icónica asociación con Nike para dar la bienvenida a Puma como su nuevo proveedor de balones oficial.
Este cambio, que se venía gestando silenciosamente, ha generado un debate fascinante que va más allá de lo meramente deportivo. La nueva pelota de Puma no es solo un objeto diferente, sino el símbolo de una nueva era comercial y técnica.
La frustración del portero del Arsenal, David Raya, y las palabras de su técnico, Mikel Arteta, sobre la «trayectoria» y el «agarre» del balón son un recordatorio de lo que está en juego: la adaptación de la élite del fútbol a una herramienta de juego completamente nueva.
Una nueva era en la Premier: Los motivos detrás del cambio de balón
Con una audiencia televisiva que supera los 900 millones de espectadores en 189 países, el contrato para suministrar el balón de la Premier League es un premio de incalculable valor. Durante 25 años Nike dominó este espacio, consolidando su presencia en la liga más vista del planeta. Aunque las cifras exactas de sus contratos nunca se hicieron públicas, los últimos acuerdos se estimaron en valoraciones multimillonarias, un testamento del éxito de la asociación.
Sin embargo, el panorama cambió. El fútbol inglés, buscando elevar su valor y diversificar sus alianzas, negoció una nueva era. Según informes de la industria, el acuerdo con Nike no llegó a una «conclusión positiva». Es aquí donde entra en juego Puma. La marca alemana, en un movimiento estratégico para fortalecer su posición global, firmó un contrato exclusivo para convertirse en el proveedor oficial a partir de la temporada 2025/26.
Este acuerdo, valorado en una cifra que compite directamente con los contratos de las mayores superestrellas del fútbol, le da a Puma una visibilidad sin precedentes en la competencia de clubes más importante del mundo.
El último modelo de Nike, el Nike Flight Premier League, se vendía al por menor por un precio que rondaba los 140 euros. El nuevo balón de Puma, el Orbita Ultimate PL, sigue una estrategia de precios similar, con un costo de venta al público de 150 euros.
Este golpe comercial es parte de una estrategia más amplia de la marca, que ya posee los derechos del balón en otras ligas de primer nivel como LaLiga, la Serie A y la English Football League (EFL), creando un narrativa coherente de «poseer el balón» en los mercados clave.
Del Nike Flight al Puma Orbita: Diferencias técnicas y el reto de la adaptación
El principal desafío para jugadores y porteros, como David Raya, radica en las diferencias técnicas entre el icónico Nike Flight y el nuevo Puma Orbita Ultimate PL. El balón de Nike, desarrollado a lo largo de 25 años, se distinguía por su diseño de cuatro paneles fusionados, que reducía las costuras y aumentaba la superficie de contacto. Sus ranuras AerowSculpt y la tinta 3D ACC estaban diseñadas para reducir la vibración y estabilizar el vuelo, lo que brindaba una sensación de previsibilidad que los jugadores llegaron a conocer a la perfección.
Por su parte, el Puma Orbita presenta un moldeado de alta frecuencia compuesto por 12 paneles idénticos, con costuras más anchas y profundas. Su exterior de poliuretano (PU) con textura 3D está diseñado para proporcionar un agarre superior en el contacto, mientras que su válvula PAL (Puma Air Lock) promete una retención de aire más consistente.
Estas diferencias no son menores, pues modifican la forma en que el balón sale del pie, el efecto que adquiere y cómo se desplaza por el aire, afectando directamente la lectura que los porteros deben hacer de los disparos. Como lo expresó David Raya, «el agarre es diferente, el golpe es diferente. Simplemente tenemos que adaptarnos después de jugar con el balón Nike durante muchos años».
La era Nike, con sus innovaciones anuales, desde el icónico Mitre Ultimax hasta el Nike Flight con sus ranuras, marcó el ritmo del fútbol inglés durante un cuarto de siglo. Ahora, Puma toma el relevo, no solo con un nuevo diseño, sino con la promesa de una tecnología que, esperan, cambiará la interacción entre los futbolistas y el balón.
El acuerdo, que va más allá del terreno de juego e incluye iniciativas comunitarias y de marketing, consolida a Puma como un socio estratégico para la liga. Con jugadores de la talla de Jack Grealish, Kai Havertz y James Maddison en su nómina de atletas, Puma se prepara para ser el centro de atención quién sabe por cuántos años más.