Prepensionados en Colombia: Documento clave para evitar cualquier despido

Los prepensionados en Colombia tienen una serie de beneficios importantes y estabilidades laborales reforzadas para evitar cualquier afectación a su mesada.
Estas medidas se toman teniendo en cuenta que estos trabajadores, justamente por su edad, pueden llegar a tener dificultades para volver a ubicarse en el mercado laboral.
De acuerdo con la normativa local, los trabajadores con figura de prepensionados en Colombia no pueden quedar cesantes, salvo exista una razón justificada de la decisión.
Aclara la ley que estos empleados pueden presentar una serie de documentos para certificar ante el empleador que tienen, bajo la ley, una estabilidad laboral reforzada.
Documentos clave para los prepensionados en Colombia
- Historia Laboral Actualizada: Emitida por Colpensiones o el fondo privado (Protección, Porvenir, etc.). Este documento es la prueba para demostrar que se está a menos de 150 semanas de la meta (si el requisito son 1.300 semanas)
- Cédula de Ciudadanía: Copia legible para verificar la edad (57 años para mujeres, 62 años para hombres)
- Comunicación Formal: Un escrito dirigido al área de recursos humanos informando la condición de prepensionado y solicitando la protección legal
Recomendado: Colpensiones aclara si hay cambios, para este año, en los descuentos que se hacen por salud a pensionados
Un reciente pronunciamiento de la Corte Superama de Justicia indica que esta protección para los prepensionados en Colombia no se limita a quienes les faltan semanas, sino que también aplica para quienes tienen las semanas, pero siguen sin cumplir la edad mínima de jubilación.