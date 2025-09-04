Yo vendería el Permian solo cuando tengamos cómo reemplazar esos barriles: Presidenta de Junta de Ecopetrol

La presidenta de la Junta Directiva de Ecopetrol, Mónica de Greiff, dijo hoy que la empresa estatal colombiana de Ecopetrol ha revisado la posibilidad de salir de sus inversiones en la cuenca del Permian en los Estados Unidos.
Sin embargo, advirtió que, en su opinión personal, ese proyecto no se puede vender a menos que haya un reemplazo que genere los mismos resultados exitosos en producción.
Como se sabe, el proyecto en la cuenca del Permian en Texas le ha representado un aumento considerable a la producción de Ecopetrol en corto tiempo con altos márgenes de ganancia.
En ese sentido, la directiva dijo que “no es simplemente vender el Permian, es Ecopetrol America que tiene unas deudas, eso no se puede hacer de un día para otro, además hay que entender que con el fracking se saca petróleo muy rápido, pero también se consume muy rápido”.
Entonces, dijo, hay que mirar y evaluar cuántas podrían ser las reservas para poder hacer un ofrecimiento de esta naturaleza.
“En este momento vamos a empezar a manejar el Permian distinto porque nuestra asociación con Oxy tiene unos parámetros y unos hitos importantes, vamos a comercializar directamente ese producto y yo creo que esto no es una cosa que se pueda hacer inmediatamente”, reveló.
Al final de una entrevista con Caracol Radio, la presidenta de la Junta de Ecopetrol dijo: “Yo vendería el Permian siempre y cuando tengamos reemplazo de esa misma cantidad de barriles, porque ustedes saben que una compañía de petróleo vale por sus reservas también y todos los años tenemos que hacer un reemplazo del 100 % de las reservas, entonces eso podemos mirarlo en un mediano plazo cuando tengamos cómo reemplazar estas reservas”.
La respuesta de la funcionaria se da en un contexto en el cual el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le ha pedido públicamente al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, vender ese negocio al que considera nocivo para la salud ambiental del planeta.
Recomendado: Petro pide vender operación de fracking de Ecopetrol en el Permian de EE. UU.
—