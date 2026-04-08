En un programa oficial del Gobierno, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Torres, negó que el dinero en fiducias de megaobras en Colombia termine en los bolsillos de los privados como ha dicho en el pasado el presidente Gustavo Petro.
De hecho, en varios escenarios, el jefe de Estado les ha pedido a los empresarios a cargo de las concesiones que “devuelvan” los dineros, al tiempo que ha dicho que estos recursos podrían resolver la crisis fiscal por la que atraviesa Colombia.
Sin embargo, la cabeza de la ANI fue enfática en decir que estos recursos se encuentran guardados en productos fiduciarios, a los cuales tampoco pueden acceder los contratistas de megaproyectos.
“Este es un tema no muy bueno para la concesión, porque tampoco percibe el dinero, entonces también está dejando de recibir dinero en el corto plazo”, reconoció el funcionario.
¿Qué pasa con el dinero en fiducias de megaobras en Colombia?
Al mismo tiempo, señaló que en la entidad comenzó un proceso de “estudios técnicos y pertinentes en el ejercicio de poder para que esto nos siga sucediendo”, aunque no entregó detalles sobre cómo podría evitarse que más recursos lleguen a estos vehículos financieros.
De otro lado, el presidente de la ANI confirmó que los empresarios tampoco se ganan los intereses que rentan los dineros en las fiducias, como se ha mencionado en el pasado.
De hecho, dijo que estos recursos los recibe el Gobierno Nacional, aunque dejó claro que su interés no es recibir estos dineros, sino utilizar los guardado para ejecutar otras obras.
Finalmente, en su intervención, confirmó que, actualmente, la ANI tiene demandas por cerca de $14 billones, tanto en tribunales de arbitramento nacionales como internacionales y dijo que en mayo se podría conocer el futuro de la vía Mulaló – Loboguerrero, que justamente está en un nuevo proceso de demanda.