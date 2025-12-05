Presidente de Ecopetrol deberá responder ante la Fiscalía por compra de lujoso penthouse

La Fiscalía citó a interrogatorio el próximo 10 de diciembre al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, dentro de una investigación por presuntas irregularidades en la compra de un lujoso penthouse adquirido a una empresa con posibles vínculos con la petrolera estatal.
La indagación tomó fuerza tras la publicación del periodista Daniel Coronell, quien en septiembre reveló documentos que evidenciarían inconsistencias en las fechas y en los mecanismos de pago del inmueble.
Según esos registros, el apartamento —propiedad de Princeton International, firma ubicada en un paraíso fiscal y controlada por Serafino Iácono— fue transferido a Roa el 7 de diciembre de 2022, mediante escritura firmada en la Notaría 34 de Bogotá.
El caso involucra además al coronel (r) Juan Guillermo Mancera, quien, de acuerdo con el reportaje de Coronell para La W Radio, habría realizado pagos relacionados con el apartamento incluso después de que Roa apareciera como nuevo propietario. Esos pagos se habrían extendido hasta febrero de 2024.
