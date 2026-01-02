La Junta Directiva de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) aprobó la remoción del presidente de la entidad, Juan Carlos Muñiz.
La determinación se tomó en la reunión realizada por este órgano el pasado 31 de diciembre y entró en vigencia desde esa misma fecha, atendiendo a las funciones señalas en los estatutos sociales de la Junta que le permiten “nombrar y remover y evaluar” al presidente.
Findeter informó, además, que mientras se surte el proceso de selección para designar a un nuevo directivo, el puesto lo ocupara el actual secretario general (e), Iván Alirio Ramírez Rusinque en calidad de encargo.
El presidente suplente adoptará sus funciones a partir del 2 de enero de 2026 y hasta que se vincule al puesto la nueva persona elegida.
Cabe destacar que con la próxima designación ya habrían pasado tres personas a estar al frente de la entidad en lo que va de la administración del Gobierno Petro. El primero fue el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien desempeñó este rol hasta abril de 2023, seguido por Juan Carlos Muñiz, que ocupó el cargo hasta finales de 2025.
Destacado: Gobierno Petro ajustó mecanismo para cubrir incremento del salario mínimo en pensiones, gremios tienen reparos
¿Quién es Iván Alirio Ramírez?
Ramírez actualmente se desempeña como secretario general encargado en la financiera.
Es abogado de la Universidad Externado de Colombia con magíster en derecho administrativo y candidato a doctor en derecho. Su trayectoria profesional también incluye su paso por el Instituto Colombia de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio de Defensa, la Secretaría de Educación del Distrito Capital, el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca (Fondecun) y Economía Urbana en el MinTIC.
—