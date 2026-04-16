Presidente de la ANH confirmó que el proyecto de regasificación de Puerto Bahía recibió licencia total de la ANLA

El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Pablo Fajardo, reveló que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aprobó la licencia que daba aval a los detalles que necesitaba la regasificadora de Puerto Bahía. Con esto, la iniciativa está más cerca de entrar en operación en diciembre de 2026 para convertirse en la segunda regasificadora.
Cabe mencionar que Puerto Bahía es una infraestructura de la empresa petrolera Frontera Energy. El plan es que Frontera administre la infraestructura, mientras que la regasificadora sería operada por Ecopetrol. De esta manera, la estatal energética colombiana importaría gas con la finalidad de abastecer la demanda para hogares, pequeños comercios y gas vehicular, a causa de la estrechez de la producción colombiana.
En entrevista con este medio, Orlando Cabrales, presidente de Frontera, manifestó que este es un proyecto importante en materia de seguridad energética y que el contrato con Ecopetrol va hasta siete años.
Agregó que es innegable que no exista escasez en el mercado gasífero, pero expresó que esto no se debe al actual gobierno, sino que es producto de una política energética que ha venido de antes.
“Ese es un gran potencial que ha sido para el país. Nuestro reto es concretar el desarrollo de esos proyectos de manera acelerada, esos proyectos estratégicos que se han mencionado, en esa orden de reservas, a una disponibilidad firme y comercializable. Ese es el gran reto e iniciador de ideas para el Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Hidrocarburos en esa visión de estrategias”, dijo.
Luego señaló que en el rubro de la exploración lo que se requiere es una mayor eficiencia con la finalidad de potenciarla y de esa manera llevar los proyectos a la producción. Adicionalmente, destacó que el Gobierno se identifica con yacimientos como Sirius y Copoazú, que han sido sacados adelante por Ecopetrol y Petrobras, y que hacen parte de la agenda para garantizar la seguridad energética en materia de gas.
En total, hay 16,8 millones de hectáreas asignadas; 1,1 millones estarían en fase de evaluación. Con lo cual se denota que el Ejecutivo asume de manera firme una política pública para la garantía de los suministros energéticos.
Mientras que Carlos Machado, presidente de Maurel & Prom, manifestó que la compañía tiene una gran esperanza en el bloque Sinú, del cual se extrae gas. Agregó que entre los proyectos está la exploración de la capacidad de transporte y que, si se logra desarrollar los pozos en estos yacimientos, podría ser una oportunidad a mediano plazo para proporcionar energía a Colombia.
Por su parte, Alcindo Moritz, presidente de Petrobras en Colombia, manifestó que uno de los grandes retos para el país en materia energética es la incertidumbre jurídica. La compañía opera el proyecto Sirius junto con Ecopetrol. Añadió que otro desafío para Sirius, localizado en aguas del mar Caribe, es el proceso de consultas previas.
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