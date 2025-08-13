Noticias políticas Noticias económicas importantes

Presidente Petro dijo que el ELN estaría detrás del asesinato de Miguel Uribe

El presidente Gustavo Petro se volvió a referir a las investigaciones por el asesinato de Miguel Uribe.

Gustavo Petro y Miguel Uribe Turbay
El presidente envió un mensaje de condolencia a la familia de Miguel Uribe Turbay y a todos los colombianos. Fotos: Presidencia y Prensa Miguel Uribe Turbay

En medio de un discurso público, el presidente Gustavo Petro se refirió, de nuevo, al asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay.

De acuerdo con el mandatario, hay ya una serie de investigaciones que avanzan y apuntan a los posibles responsables de la muerte del también exsenador del Centro Democrático.

Honras fúnebres de Miguel Uribe se harán en Congreso
Honras fúnebres de Miguel Uribe se harán en Congreso . Foto: Senado de la República

Aseguró Petro que hay fuerzas ilegales organizacionales detrás de la muerte de Miguel Uribe y apuntó directamente al ELN, grupo con el que el Gobierno, en su momento, intentó diálogos de paz.

“El país no solo debe ofrecer honores e investigar, sino analizar todo lo relacionado con la seguridad de Colombia. Las autoridades competentes, tanto del Gobierno como de la Fiscalía, han brindado todo su apoyo e incluso han pedido la colaboración de expertos internacionales para determinar las causas y responsables”, dijo el mandatario.

Miguel Uribe Turbay
El senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, falleció a los 39 años. Fuente: Prensa Miguel

¿Qué más dijo Petro sobre el asesinato de Miguel Uribe?

Petro también señaló que quienes buscan apuntar al Gobierno, como eventual responsable del asesinato de Uribe, deberán responder ante la justicia.

“He movido diplomáticamente al Gobierno de Venezuela para que golpee al ELN, y lo está golpeando, y ahora a la Segunda Marquetalia que está matando alcaldes en Venezuela”, agregó el presidente colombiano.

Dijo el mandatario que “el ELN también, aquí, está asesinando colombianos. Y es probable, no puedo afirmarlo, que sea el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay por dinero. Será la investigación, cada vez más difícil, la que diga la verdad, porque hay que afirmarlo con certeza”, aseguró.

Miguel-Uribe-Turbay. Imagen: Miguel Uribe En Facebook
Miguel-Uribe-Turbay. Imagen: Miguel Uribe En Facebook

Finalmente, Petro aseguró que, sobre las declaraciones que lo incumplan por el hecho, presentará “las denuncias a la corte porque es lo que se hace en democracia, no venganza, por venganza nos hemos matado por generaciones”, advirtió.

