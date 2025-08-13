Presidente Petro dijo que el ELN estaría detrás del asesinato de Miguel Uribe

En medio de un discurso público, el presidente Gustavo Petro se refirió, de nuevo, al asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay.
De acuerdo con el mandatario, hay ya una serie de investigaciones que avanzan y apuntan a los posibles responsables de la muerte del también exsenador del Centro Democrático.
Aseguró Petro que hay fuerzas ilegales organizacionales detrás de la muerte de Miguel Uribe y apuntó directamente al ELN, grupo con el que el Gobierno, en su momento, intentó diálogos de paz.
“El país no solo debe ofrecer honores e investigar, sino analizar todo lo relacionado con la seguridad de Colombia. Las autoridades competentes, tanto del Gobierno como de la Fiscalía, han brindado todo su apoyo e incluso han pedido la colaboración de expertos internacionales para determinar las causas y responsables”, dijo el mandatario.
¿Qué más dijo Petro sobre el asesinato de Miguel Uribe?
Petro también señaló que quienes buscan apuntar al Gobierno, como eventual responsable del asesinato de Uribe, deberán responder ante la justicia.
“He movido diplomáticamente al Gobierno de Venezuela para que golpee al ELN, y lo está golpeando, y ahora a la Segunda Marquetalia que está matando alcaldes en Venezuela”, agregó el presidente colombiano.
Dijo el mandatario que “el ELN también, aquí, está asesinando colombianos. Y es probable, no puedo afirmarlo, que sea el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay por dinero. Será la investigación, cada vez más difícil, la que diga la verdad, porque hay que afirmarlo con certeza”, aseguró.
Recomendado: Fiscalía buscaría cambio clave en cargos a procesados tras muerte de Miguel Uribe Turbay
Finalmente, Petro aseguró que, sobre las declaraciones que lo incumplan por el hecho, presentará “las denuncias a la corte porque es lo que se hace en democracia, no venganza, por venganza nos hemos matado por generaciones”, advirtió.