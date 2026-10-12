Presupuesto 2027: Congreso retoma debate y se viene semana clave para su aprobación

Esta semana será determinante para el trámite del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027, pues el Congreso de la República deberá avanzar en la discusión del proyecto que establece los recursos con los que contará el Gobierno Nacional para financiar sus gastos, programas e inversiones durante el próximo año.
La agenda legislativa contempla una nueva sesión este martes, a partir de las 9:00 a. m. En ella, las comisiones económicas y los ponentes deberán continuar con el propósito de avanzar en la ponencia del debate definitivo con el propósito de avanzar en las etapas pendientes para su aprobación.
El calendario establece que el plazo para aprobar el presupuesto vence el próximo 20 de octubre. Por esta razón, las sesiones de los próximos días serán fundamentales para completar el trámite dentro del tiempo previsto y definir la distribución de los recursos públicos para 2027.
Presupuesto de 2027 ya superó el primer debate
Las comisiones económicas del Congreso ya aprobaron el monto de $634,9 billones para el Presupuesto General de la Nación de 2027, y posteriormente, le dieron su visto bueno el pasado 14 de septiembre, en línea con la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda.
La decisión recibió el respaldo mayoritario de los integrantes de las comisiones encargadas de estudiar el proyecto, que ahora se alistan para debatirlo en su última discusión.
Ahora el Congreso deberá avanzar en las discusiones para definir el texto que regirá las finanzas públicas del país en el 2027 y se espera que, una vez se tenga su aprobación, el Gobierno De La Espriella presente la Ley de Rescate Fiscal para tener el nuevo recorte presupuestal y sanar las finanzas públicas para el próximo año.