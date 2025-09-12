Ya está disponible la preventa de los iPhone 17 y Air en Colombia: estas son las opciones de financiación

Luego de que Apple presentara los iPhone 17, Mac Center Colombia anunció este viernes 12 de septiembre que ya está disponible la preventa de los nuevos dispositivos a través de la página web y en los puntos físicos.
Así las cosas, Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Itaú, RappiCard, Addi y SisteCrédito se unieron a esta dinámica y algunos de ellos están ofreciendo beneficios adicionales durante la preventa de los iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e iPhone Air.
Por ejemplo, los pagos con Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Itaú y RappiCard ofrecen la opción de 0 % de interés y plazo de hasta 24 cuotas.
De igual manera, Addi, SisteCrédito, Su +, Nequi, DaviPlata y Compra y Paga Después son otras opciones de pago disponibles en Mac Center.
“Aspiramos a vender un 40 % más de las unidades vendidas con el iPhone 16; es la primera vez que logramos tener más de 8 entidades financieras para llevar hasta 24 cuotas con 0 % de interés lo nuevo de Apple”, aseguró Jorge Rubio, CCO de Mac Center.
Los precios de los iPhone quedaron así en Colombia:
iPhone 17: desde $5.879.000
iPhone Air: desde $5.829.000
iPhone 17 Pro: desde $6.449.000
iPhone 17 Pro Max: desde $6.999.000
Cabe recordar que el precio varía dependiendo de la capacidad del dispositivo (256 GB, 512 GB y 1 TB). Luego de la preventa, los precios se mantendrán.
“Las expectativas están puestas en el iPhone 17 Air y iPhone 17 Pro Max, por eso nos unimos a diferentes entidades bancarias para que los colombianos pudieran comprar y tener a la mano lo nuevo de Apple”. afirmó Rubio.
Y agregó que otro beneficio para los colombianos que quieran comprar el iPhone 17 a mejor precio es el plan Cámbialo de Mac Center, donde pueden llevar su dispositivo usado y entregarlo como parte de pago para tener uno nuevo.
Por otro lado, Rubio dio a conocer que los accesorios estarán disponibles a partir del 19 de septiembre en todas las tiendas a nivel nacional.