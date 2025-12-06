Noticias del mercado financiero Noticias económicas importantes Noticias empresariales

Procaps Group cambia su nombre tras la aprobación de los accionistas: aumentará su capital social

Este cambio de nombre refleja una estrategia de renovación de marca.

Sofgen Pharma es el nuevo nombre de Procaps
Sofgen Pharma es el nuevo nombre de Procaps. Foto: Sofgen.

El pasado cinco de diciembre, se realizó una Junta General Extraordinaria de accionistas de Procaps Group, en la cual se aprobó el cambio de nombre de la empresa, que pasará a llamarse Sofgen Pharma SA.

Este cambio de nombre refleja una estrategia de renovación de marca, ya que la empresa continúa operando bajo su marco legal y operativo actual.

Adicionalmente, la junta también autorizó la delegación de facultades a los directores para las acciones necesarias relacionadas con el cambio de nombre.

Procaps
Procaps tiene plantas de producción en Barranquilla y Bogotá. Imagen: Cortesía Procaps

Además, durante la Junta General anual celebrada ese mismo día, los accionistas reconocieron la existencia de conflictos de interés en ciertas transacciones financieras y aprobaron un aumento de capital social, eliminando los derechos preferentes de los accionistas existentes para permitir la emisión a inversionistas acreditados.

En abril de este año, Procaps, la farmacéutica de origen barranquillero, informó que tras la inyección de un capital privado por US$130 millones -US$90 millones en acciones ordinarias y US$40 millones en emisión de notas convertibles-la compañía cambió de dueños.

