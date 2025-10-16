Procuraduría abre indagación contra el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre: ¿Intromisión en caso Uribe?

La Procuraduría General de la Nación ordenó abrir una indagación preliminar contra el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, por su presunta intromisión en el proceso judicial que involucra al expresidente Álvaro Uribe.
La decisión fue adoptada por la sala disciplinaria de instrucción después de que el propio Uribe presentara una queja al Ministerio Público, en la que denunció un uso indebido del cargo por parte del alto funcionario del gobierno Petro.
Según el auto de apertura, Montealegre —quien fue fiscal general de la Nación entre 2012 y 2016 y actualmente es una de las víctimas acreditadas en el caso contra Uribe— habría incurrido en comportamientos que podrían comprometer los principios de imparcialidad y respeto procesal.
Mensajes hostiles y posible afectación a la justicia
De acuerdo con la Procuraduría, el ministro habría emitido y difundido mensajes con contenido hostil y desinformativo a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, en medio del proceso judicial en el que participa como víctima. Dichas comunicaciones, según el documento, contenían expresiones de odio y ataques personales contra abogados, académicos, periodistas y exfuncionarios.
“Empleó expresiones como ‘cínicos’ y ‘penalista contratado por el criminal de guerra’. No corresponden a un debate académico ni jurídico. Son ataques personales y políticos”, señala el texto de la queja del expresidente, citado por la Procuraduría.
El organismo de control también advirtió que Montealegre habría extendido acusaciones sin fundamento contra sectores académicos y mediáticos, a los que atribuyó supuesta participación en una estrategia para deslegitimar la condena de primera instancia en el caso Uribe.
Lo que busca establecer la investigación
La indagación preliminar pretende verificar la existencia o no de las conductas atribuidas al ministro, así como determinar si incurrió en vulneración de la autonomía judicial, indebida injerencia en la administración de justicia o afectación de garantías fundamentales en el proceso penal que involucra al exmandatario.
La Procuraduría decretó la práctica de pruebas y la recopilación de los mensajes difundidos por Montealegre.